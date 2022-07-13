"الزراعة" تتابع المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوي استعدادا للموسم الشتوى



تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل المستمر لجميع قطاعات الوزارة وخاصة الخدمية منها.



قام اليوم عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يرافقه د ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها خاصة محاصيل القطن والارز والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة

وفي سياق متصل أكدا حاتم ابراهيم والدكتور أحمد عضام رئيسا الادارتين المركزية لإنتاج التقاوى والمركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الادارتين تواصلان العمل خلال إجازة العيد استعدادا للموسم الشتوى مبكرا بتوفير التقاوى المعتمدة الحكومية المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وفى مقدمتها محصول القمح الاستيراتيجي حيث قامت محطات الاعداد وغربلة التقاوى الأربعة عشر على مستوى الجمهورية بالبدء فى اعداد وغربلة تقاوى القمح ومازالت مستمرة فى عملها بجانب باقى المحاصيل الشتوية الأخرى ومنها الشعير، الفول البلدى، البرسيم....الخ وكذلك ا‏لمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة مرحله النمو الخضري وتحقيق العزل ومتابعة محطات اعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية..........).



كما تم متابعة مواقع اختبارات الأصناف بمحافظة (كفرالشيخ – الغربية – بنى سويف – النوبارية) وذلك لاخذ القراءات الخاصة باختبارات تسجيل الأصناف DUS ومراقبة الجودة الحقلية.



واضاف رئيسا الادارتين المركزتين للتقاوي أن وزير الزراعة يقدم كل دعم لملف التقاوى والذى كان من نتائجه هذه الطفرة الكبيرة فى كميات التقاوى المعتمدة الحكومية المستلمة لهذا العام بالإضافة إلى التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية بتوفير التقاوى للمزارعين عالية الجودة تنطبق عليها جميع اشتراطات الاعتماد لمختلف المحاصيل.