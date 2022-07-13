سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-7-2022

سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-7-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



5.01 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



5.01 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



5.01 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



5.01 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



5.01 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.89 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس



4.99 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



5.02 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية





سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.23 جنيه للشراء، 22.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.85 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

