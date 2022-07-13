الذهب يستقر مع ترقب لبيانات التضخم الأميركية





استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر الأربعاء 13 يوليو تموز، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثًا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1722.00 دولار.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران المنتظر صدوره عن وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، بمعدل 1.1% و8.8% على الترتيب.

ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين توحيد توقعات المستثمرين برفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر سعيًا لكبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.97 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3% إلى 843.58 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2031.18 دولار.