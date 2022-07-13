تراجع معدل البطالة في تركيا بـ 0.3% في مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3% على أساس شهري في مايو أيار في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4%.

وكانت البطالة المقنعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل نيسان بلغ 11.2%.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6%.

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