الإنتاج الصناعي في قطر يهبط 5.4% في مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر مايو آيار الماضي بنسبة 5.4% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% قياسًا بالشهر المناظر من عام 2021 وفق بيانات جهاز التخطيط والاحصاء القطري.

وتأثر مؤشر الإنتاج في قطر خلال مايو آيار الماضي بإنخفاض قطاع التعدين بنسبة 7.1% على أساس شهري بضغط من تراجع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة.

وفي المقابل ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.7% كمحصلة لزيادة الانتاج في ست مجموعات رئيسية في مقدمتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 6.4%، في حين سجلت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار زيادة في الانتاج بنسبة 13.5% على اساس شهري، ونموًا في إنتاج المياه بنسبة 6.1%.

 

 

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