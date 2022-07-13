النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 13 يوليو بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأميركية التي قد تضعف السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.5% إلى 99.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.5%، إلى 95.27
دولار.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7% أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضًا إلى تقويض أسعار النفط.

هذا ويُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو تموز. وزادت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.


 

 

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