انخفاض جديد في أسعار الذهب.. عيار21 دون مستوى الـ1000 جنيه



تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 بنحو 5 جنيهات للجرام، وذلك بعد تراجع سعر الذهب العالمي إلى مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1747 دولار.





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء



عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام.

عيار 24: 1137 جنيها.



عيار 18: 853 جنيها.



الجنيه الذهب 7960 جنيها.



أونصة الذهب 1729 دولار.

أسعار الذهب في مصر أمس

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام



عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام،



عيار 24 يسجل 1147 جنيها للجرام



الجنيه الذهب 8000 جنيه.



سعر الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر الأربعاء 13 يوليو تموز، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثًا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1722.00 دولار.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران المنتظر صدوره عن وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، بمعدل 1.1% و8.8% على الترتيب.

ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين توحيد توقعات المستثمرين برفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر سعيًا لكبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.97 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3% إلى 843.58 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2031.18 دولار.





أسباب ارتفاع مصنعية الذهب

ارتفعت مصنعيات الذهب خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث يبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.