سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 13-7-2022 مقابل الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-7-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.85 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



61.16 جنيه للشراء.



61.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



58.85 جنيه للشراء.



61.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



58.92 جنيه للشراء.



61.35 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



59.45 جنيه للشراء.



61.69 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



57.61 جنيه للشراء.



61.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي



59.87 جنيه للشراء.



61.52 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى أمس الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتى أمس الثلاثاء 12-7-2022، مقابل الجنيه المصري، في ظل عدم وجود تداولات بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

61.16 جنيه للشراء.



61.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

58.85 جنيه للشراء.



61.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

58.92 جنيه للشراء.



61.35 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

59.45 جنيه للشراء.



61.69 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

57.61 جنيه للشراء.



61.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

59.87 جنيه للشراء.



61.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.23 جنيه للشراء، 22.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.