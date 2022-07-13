ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظات الجمهورية

يبحث العديد من المواطنين عن التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في محافظات الجمهورية، لمعرفة تعريفة الركوب الجديدة للأجرة بعد تحريك أسعار البنزين.

التعريفة الجديدة للمواصلات

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظات الجمهورية لمعرفة الأسعار الجديدة التي اعتمدتها كل محافظة بعد تحريك أسعار البنزين.

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة القاهرة

قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7% صباح اليوم، حيث تراوحت الزيادة في تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا، و50 قرشًا و75 قرشًا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم.

كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم، بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد، ويشمل 1 كم بدلًا من 7 جنيهات، و350 قرشًا لكل كيلومتر بدلًا من 300 قرش، وتكون ساعة الانتظار بـ18 جنيها بدلًا من 17 جنيهًا، وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلًا من 8 جنيهات.



التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة الجيزة



اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتبارا من صباح اليوم.



وقال محافظ الجيزة، إن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلي 7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة القليوبية



أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الأربعاء، قرار رقم 931 لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشًا للسولار والبنزين 80،90، 92، و100 قرش للتر البنزين 95

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة الإسماعيلية



اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد بزيادة تصل إلى 7% وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية سواء البنزين أو السولار.

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة قنا



اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تعريفة ركوب سيارات الأجرة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار السولار والبنزين،

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم زيادة تعريفة سيارات الأجرة وسيارات التاكسي داخل مركز ومدينة قنا، وبين مدينة قنا والمراكز، وكذلك بين مدن المحافظة والقرى التابعة لها وبين محافظة قنا ومحافظات الجوار، بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7%.

التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في محافظات البحيرة وبورسعيد والمنوفية

أعلنت محافظات المنوفية وبورسعيد والبحيرة، تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لإحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن تم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



كما طالب الوزير التأكيد على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود لافتًا إلى أن الزيادة في سعر التذكرة لن تتخطي ٥٠ قرشًا عن الأسعار القديمة.