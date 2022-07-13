اسعار البنزين اليوم في مصر 2022.. تحريك السولار إلى 7.25 جنيه

اسعار البنزين اليوم في مصر 2022 محل اهتمام فئة ليست بالقليلة من الشعب المصري، حيث يهتم الكثير لمعرفة سعر البنزين والسولار اليوم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، اسعار البنزين اليوم في مصر 2022 والسولار أيضا، وما السبب وراء هذا الارتفاع، وهي على النحو التالي:-

ما هي اسعار البنزين اليوم في مصر 2022؟

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، تحريك أسعار البنزين اليوم في مصر 2022، مما دفع عدد كبير من المواطنين للبحث عن سعر المواد البترولية الجديدة، حيث تغيرت قائمة الأسعار التي يتم العمل بها في مصر، فقد تحرك سعر البنزين اليوم بقيمة 50 قرشًا للبنزين 80 و92 والسولار، وتحريكه جنيه واحد لبنزين 95.

وجاء قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بتحريك سعر البنزين والسولار، وذلك بسبب متغيرات عديدة حدثت في الأسواق العالمية من زيادة أسعار النفط العالمي والدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة المصروفات الخاصة بالمواد البترولية، وتحريك سعر طن المازوت المورد للصناعات بقيمة 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 5000 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

بعد التحريك.. اسعار البنزين الجديدة في مصر 2022

قررت لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار البنزين، على النحو التالي:

- 8 جنيهات للتر البنزين 80.

- 9.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

- السولار بـ7.25 جنيه.

وتحركت أسعار البنزين 92 و80 والسولار بقيمة 50 قرشًا، أما عن بنزين 95 فقد تحرك بقيمة 100 قرش للتر، وتحركت أسعار المازوت المحلية لتسجل 5 آلاف جنيه للطن بدلًا من 4600، مع استقرار أسعار المازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

ما سبب ارتفاع اسعار البنزين اليوم في مصر 2022؟

واتخذت لجنة التسعير التلقائي للوقود قرارًا بتحريك أسعار البنزين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة كبيرة لأسعار النفط والمنتجات البترولية التي نستورد جزءًا منها لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك سعر الدولار الشحن.

وإضافة إلى ذلك، انخفاض سعر الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.