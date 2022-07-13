كل ما تود معرفته عن تلسكوب جيمس ويب

معلومات عن تلسكوب جيمس ويب

تلسكوب جيمس ويب، يعتبر عالم الفضاء من الأمور الشيقة التي تهم الكثيرون، من يبحثون دوما عن كافة تفاصيل ذلك العالم الخفي ورؤيته ومعرفة ما يدور داخل فلكه.

واعتلى تلسكوب جيمس ويب اهتمام المصريين وغالبية سكان العالم، بعد وصوله إلى مداره النهائي بعد شهر واحد من إطلاقه.

ووصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي يوم أمس الثلاثاء، إلى مداره النهائي، والذي يبعد عن الأرض مليون ونصف كيلومتر، ما يجعل لديه قدرة كبيرة على مراقبة المجرات الأولى المشكلة في الكون.

وتوفر بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن تلسكوب جيمس ويب في السطور التالية:

تلسكوب جيمس ويب

موعد وصول تلسكوب جيمس ويب لموقعه

وصل تلسكوب جيمس ويب إلى موقعه المثالي من أجل مراقبة الكون وبالتحديد لنقطة "لاجرانج 2" أو "L2"، يوم أمس الثلاثاء، حيث تم التقاط صورة نشرت للعالم.

مرآة تلسكوب جيمس ويب

يتكون تلسكوب جيمس ويب من مرآة أساسية ضخمة تضم 18 مرآة ثمانية الشكل من مادة البريليوم المطلية بالذهب، والتي وصل عرض كل منها لـ6.5 متر.

حجم تلسكوب جيمس ويب

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن حجم مرآة تلسكوب جيمس ويب تكبر بشكل كبير نظيرتها الرئيسية المزود بها التلسكوب هابل.

المدة التي استغرقها تلسكوب جيمس ويب للوصول إلى موقعه

استغرق تلسكوب جيمس ويب الفضائي قرابة المليون ميل خلال رحلته التي انطلقت منذ شهر تقريبا للوصول إلى النقطة المعروفة بـ "لاجرانج 2".

موعد بدء عمل تلسكوب جيمس ويب في الاستكشاف

يحتاج فريق عمل تلسكوب جيمس ويب الذي يضم عاملين من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية إلى مدة لا تقل عن 5 أشهر من أجل تنشيط الأدوات العلمية.

كلفة تلسكوب جيمس ويب وقدراته

وبلغت تكلفة تلسكوب جيمس ويب 10 مليارات دولار، حيث أنه صمم بحجم وتصميم وطبيعة عمل بالأشعة تحت الحمراء في التدقيق والتركيز على سحب الغاز والغبار ومراقبة المجرات الأولى في الكون، ما رفع كلفته.

إمكانات تلسكوب جيمس ويب

يمكن لـ تلسكوب جيمس ويب الذي وصل إلى موقعه يوم أمس الكشف نشأة النجوم والكواكب، ومعرفة ما دار في أزمنة أقدم مما أتاحه التلسكوب هابل الذي سبقه.

أهمية الأجهزة المثبتة على تلسكوب جيمس ويب

قام فريق عمل تلسكوب جيمس ويب بتثبيت عدة أجهزة عليه تساهم في البحث عن علامات لوجود كواكب تسمح بالحياة على سطحها بين مختلف الكواكب التي تدور حول النجوم البعيدة التي تم توثيقها مؤخرا.

تفاصيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب

أطلقت إدارة الطيران ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تلسكوب جيمس ويب في الـ25 من ديسمبر الماضي، من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية متجها نحو الفضاء، في الـ2:00 بالتوقيت العالمي.

مهمة تلسكوب جيمس ويب

وتمثلت مهام تلسكوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون، لأنه يوازي الغوص في الفضاء العودة في الزمن في علم الفضاء، حيث أن الضوء المرصود قد سافر لمليارات السنين قبل أن يصل إلينا.قبل عدة ساعات.

ومن المتوقع أن يوفر تلسكوب جيمس ويب دقة وحساسية عالية تتفوق على تلسكوب هابل إلى جانب أنه سيخلف مقراب سبيتزر الفضائي الذي انتهت مدة خدمته في عام 2020.

المسافة بين تلسكوب جيمس ويب والأرض

يبعد تلسكوب جيمس ويب عن كوكب الأرض مسافة تبلغ 1.5 مليون كيلومتر وهو أضخم تلسكوب يطلقه البشر في الفضاء وأكثر التليسكوبات تعقيدا وتكلفة.

الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب

الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب

بثت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب تختلف عن التي التقطها "هابل" حيث أظهرت الصورة عنقودا من المجرات وبها لمحات أدق وأكثر تفصيلا للكون في طوره الأول.