محافظ الفيوم يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي (صور)

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، تعريفة خطوط السير الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتبارًا من صباح اليوم.

وقال محافظ الفيوم، إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5 % إلي 7 % لكافة الخطوط.

الإعلان عن التعريفة الجديدة

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل بها، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه محافظ الفيوم، بتكليف فريق المتابعة والرصد بالمحافظة، بالتواصل المستمر مع المواطنين للتعرف علي كافة المشكلات أولًا بأول والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

وأكد "الأنصاري" على مسئولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالعمل على مدار الــــــ 24 ساعة لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين عبر الأرقام ٢١٦٨٠٤١، و٢١٦٨٠٤٣ و٢١٦٨٠٤٢، وإخطار الجهات المعنية بها لسرعة الاستجابة لكافة البلاغات وفحصها والتعامل الفوري معها.

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