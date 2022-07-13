سعر الدينار الكويتى في الصرافات والبنوك اليوم الأربعاء 13-7-2022

حافظ سعر الدينار الكويتى على استقراراه في جميع الصرافات والبنوك المصرية مع استمرار الأجازة بالقطاع المصرفي لتفتح البنوك أبوابها يوم الأحد المقبل ليبدأ بيع العملات العربية والأجنية وتحديد سعر الدينار الكويتى وفقًا لأخر تحديث والذى يرتبط بالعوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية.

أسعار الدينارالكويتي في الصرافات و البنوك المصرية

سجلت أسعار الدينار الكويتي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه خلال افترة الماضية عقب موجة ارتفاع الأسعار وتستعرض الفجر أسعار الدينار الكويتي في معظم البنوك المصرية خلال التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



61.16 جنيه للشراء.



61.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



58.85 جنيه للشراء.



61.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



58.92 جنيه للشراء.



61.35 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى



59.45 جنيه للشراء.



61.69 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



57.61 جنيه للشراء.



61.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي



59.87 جنيه للشراء.



61.52 جنيه للبيع.

ارتفاع عرض النقد البنك المركزي فى مايو الماضى

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة نحو 0.1% في مايو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 41.6 مليار دينار كويتي (نحو 137 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.6% في مايو الماضي لتبلغ 37 مليار دينار (نحو 122 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 0.7% لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.6 مليار دولار)، في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) بنسبة 3.4% إلى 3 مليارات دينار(نحو 9.9 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.2% ليسجل 83 مليار دينار (نحو 273.9 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.3% ليبلغ 5.7 مليار دينار (نحو 18.8 مليار دولار).

وذكرت أن (ودائع لأجل) لدى (المركزي) قفزت في مايو الماضي بنحو 45% لتبلغ 3.3 مليار دينار (نحو 10.8 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.6% لتبلغ 44.8 مليار دينار (نحو 147.8 مليار دولار).

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع، إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.



اقرأ أيضٌا.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-7-2022 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.14 جنيه للشراء.



19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.85 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم عالميا



واصبح اليورو فوق يحوم حول مستوى التعادل مع الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود، تراجع سعر اليورو ليتساوى مع سعر الدولار وسط زيادة الطلب على الأخير كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات أثرت على اقتصادها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.



وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، خاصة بعد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.



وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.



أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.23 جنيه للشراء، 22.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي عند مستوى 307ر0 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 47ر0 في المئة إلى مستوى 313ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 367ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 317ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 0022ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا ليبلغ 37ر108 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 24ر109 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 61ر7 دولار ليبلغ 49ر99 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25ر8 دولار ليبلغ 84ر95 دولار.