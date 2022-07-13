دينا الشربيني تتصدر جوجل بعد تصريحاتها الجريئة

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها لجريئة التي أدلت بها عبر برنامج "ABTALKS" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الاتهامات التي وجهت إليها عقب ارتباطها بأحد نجوم الغناء خلال السنوات الأخيرة.

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن سبب عدم ردها على هذه الاتهامات التي طالتها وقتها، حيث التزمت الصمت فترة طويلة.



الفنانة دينا الشربيني: «ماخدتش حد من مراته»



وقالت الفنانة دينا الشربيني «أنا ما خدتش حد من حد.. ومن سنتين في كلام كان بيتقال عني.. إني أخدت حد من حد وكدا.. وده مكنش حقيقي خالص خالص.. وفي الوقت ده كل صحابي كانوا بيقولولي قولي إن الموضوع التاني ده كان خلصان من سنين طويلة.. وإن مفيش حاجة وهما مش مع بعض.. ورغم كدا قررت إني متكلمش».

وأكدت الفنانة دينا لشربيني أن عدم حديثها عن هذا الموضوع كان بسبب أن هناك أطراف آخرى ليست حياتها وحدها، قائلة: «مرضتش أطلع أتكلم، عشان مش حياتي لوحدي.. ومش هقدر أطلع أتكلم عن حياة 3 أشخاص.. واحنا كنا مع بعض.. وبالمناسبة أنا وهي صحاب جدا.. ولحد دلوقتي.. وناس كتير كرهوني بسبب الحوار ده اللي هو مش حقيقي».

وتابعت الفنانة دينا الشربيني «بان بعد فترة إن أنا والبني آدمة اللي كانوا قايلين إني أخدت منها جوزها إن احنا صحاب.. ومكنش حقيقي اللي بيتقال.. ولا وجود له من الصحة».

واستكملت الفنانة دينا الشربيني «في حياتي عموما بسيب اللي يتكلم يتكلم.. ومش بحب أركز في الحاجات دي واني أرد عليها.. وأسيب شغلي».

الفنانة دينا الشربيني تتحدث عن أسوأ لحظة في حياتها

وحدثت الفنانة دينا الشربيني عن أسوأ لحظة في حياتها، وهي لحظة تلقي خبر وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، يوم 7 نوفمبر من العام 2019.

وقالت الفنانة دينا الشربيني «كنت أعرفه من زمان.. بكره فكرة الموت.. مش عايزاها أصلًا تيجي في دماغي.. ولكن الموت بيجي في ثانية.. هيثم كنا كلنا بنحبه جدًا بس يمكن هو مكنش عارف إحنا قد إيه بنحبه.. ساعات ببقى عايز بس الوقت يرجع أقوله أنا بحبك.. وبعدين يمشي لو عايز».

الفنانة دينا الشربيني تتحدث عن قصص الحب التي مرت بها

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن قصص الحب التي مرت بها في حياتها، قائلة «حبيت مرتين في حياتي، وللأسف بكرر غلطاتي في علاقاتي».

وأضافت الفنانة دينا لشربيني: «معنى الحب بالنسبة لي هو الآمان والثقة والحنان، وبكره الكذب والخيانة في العلاقة، ومفهوم الحب ككل حلو، ولكن لما بيبقى الإنسان في علاقة ويحب بجد بيتوجع فده مش بحبه في الحب».

وأضافت: "أؤمن بالحب من أول نظرة وحبيبة أوي، وأنا عارفة إني من جوا شخص ضعيف، لما بقعد مع نفسي قلبي خفيف أوي وبتأثر بسرعة وبحب بسرعة، وعشان بكره الضعف فباجي على نفسي، والحمد لله أنا أحسن من ناس كتير وكل حاجة بحبها حوليا، فلازم استحق ده عشان ميروحش مني".

الفنانة دينا الشربيني تتحدث عن مرحلة طفولتها

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن مرحلة طفولتها قائلة «طفولتي كانت حلوة أوي لحد الجامعة، وأنا كنت طفلة شقية وعندية جدًا وزنانة، وبقول يا رب عيالي ميطعلوش زنانين زي لو خلفت، وأهلي كانوا كويسين أوي وأصحاب بالنسبة لي، وبابا كان بيسافر كتير، وصحابي حاجة مهمة أوي لي».

وتابعت: «مامتي عصبية وطيبة أوي، وأنا واخواتي عصبيين ما عدا أخت واحدة، ووالدي طيب زيادة على اللزوم».

واستكملت الفنانة دينا الشربيني: «علاقتي بوالدي حلوة أوي.. وأنا بموت في مامتي وبابايا.. وماما كانت دايما تاخد الدور الأصعب في القرارات».

إطلالات الفنانة دينا الشربيني عبر إنستجرام

أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني التلفزيونية

يذكر أن، أخر أعمال دينا الشربيني التلفزيونية مسلسل "المشوار"، الذي عُرض على قناة "Dmc"، رمضان 2022، وعبر منصتي شاهد وواتش ات، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة النجوم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، ندى موسى، سماء إبراهيم، علي صبحي، محمد عبده، ومحمد جمعة وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.