حقائق مثيرة وشيقة عن تلسكوب جيمس ويب (اعرف التفاصيل)

إطلاق تلسكوب جيمس ويب

ننشر لكم في السطور التالية حقائق مثيرة وشيقة عن تلسكوب جيمس ويب، وتفاصيل ومعلومات عنه لمعرفة الحقائق حوله.

تلسكوب جيمس ويب

تلسكوب جيمس ويب، هو مرصد فضائي طُور بشكل مباشر من قِبل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية حقائق مثيرة وشيقة عن تلسكوب جيمس ويب، وأدق التفاصيل.

حقائق شيقة حول تلسكوب جيمس ويب

1- نجاح مشروع تلسكوب جيمس ويب.

2- الأموال التي أنفقت على المشروع لم تذهب هدرا

3- وتبلغ تكلفة تلسكوب جيمس ويب، 10 مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق.

4- وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، كشفت مزيدا من الصور غير المسبوقة، التي التقطها تلسكوب جيمس ويب.

5- وكان البيت الأبيض كشف أول صورة ملونة بالكامل من تلسكوب جيمس ويب الجديد التابع لناسا.

6- تلسكوب جيمس ويب مطلي بالذهب.

7- الصورة الملونة بالكامل خلال دوران تلسكوب جيمس ويب حول الشمس على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر من كوكبنا، حسب ما قال موقع "ماشابل".

8- تفاصيل ودقة صورة تلسكوب جيمس ويب تتفوق بشكل كبير على صورة هابل.

9- النتيجة هي أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم التقاطها حتى الآن.

تفاصيل حول تلسكوب جيمس ويب

1- وصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى مداره النهائي، حيث يبعد عن الأرض مليون ونصف كيلومتر، ما يجعل لديه قدرة كبيرة على مراقبة المجرات الأولى المشكلة في الكون.

2- يتكون تلسكوب جيمس ويب من مرآة أساسية ضخمة تضم 18 مرآة ثمانية الشكل من مادة البريليوم المطلية بالذهب، والتي وصل عرض كل منها لـ6.5 متر.

3- حجم مرآة تلسكوب جيمس ويب تكبر بشكل كبير نظيرتها الرئيسية المزود بها التلسكوب هابل.

4- استغرق تلسكوب جيمس ويب الفضائي قرابة المليون ميل خلال رحلته التي انطلقت منذ شهر تقريبا للوصول إلى النقطة المعروفة بـ "لاجرانج 2".

5- يحتاج فريق عمل تلسكوب جيمس ويب الذي يضم عاملين من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية إلى مدة لا تقل عن 5 أشهر من أجل تنشيط الأدوات العلمية.

6- بلغت تكلفة تلسكوب جيمس ويب 10 مليارات دولار.

7- صمم بحجم وتصميم وطبيعة عمل بالأشعة تحت الحمراء في التدقيق والتركيز على سحب الغاز والغبار ومراقبة المجرات الأولى في الكون.

تلسكوب جيمس ويب يتفوق على تلسكوب هابل

يوفر تلسكوب جيمس ويب بدقة وحساسية عالية تتفوق على تلسكوب هابل.

من المنتظر أن يخلف مقراب سبيتزر الفضائي الذي انتهت مدة خدمته في عام 2020.

قام فريق عمل تلسكوب جيمس ويب بتثبيت عدة أجهزة عليه تساهم في البحث عن علامات لوجود كواكب تسمح بالحياة على سطحها.

يوازي الغوص في الفضاء العودة في الزمن في علم الفضاء.

الضوء المرصود قد سافر لمليارات السنين قبل أن يصل إلينا.

يبعد تلسكوب جيمس ويب عن كوكب الأرض مسافة تبلغ 1.5 مليون كيلومتر.

هو أضخم تلسكوب يطلقه البشر في الفضاء وأكثر التليسكوبات تعقيدا وتكلفة.

بثت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب تختلف عن التي التقطها "هابل" حيث أظهرت الصورة عنقودا من المجرات وبها لمحات أدق وأكثر تفصيلا للكون في طوره الأول.

تلسكوب جيمس ويب

تلسكوب جيمس ويب لاستكشاف أعماق الكون

أطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وأصبح جاهزًا أخيرًا للشروع في مهمته لاستكشاف أعماق الكون، حيث شاركت وكالة ناسا والرئيس جو بايدن أول صورة ملونة من تلسكوب فضائي مساء أمس، حيث عرضت نظرة على الأيام الأولى للكون، وفقا لتقرير engadged.



والصورة التي تم مشاركتها من جانب بايدن هي الأولى فقط من بين عدد قليل من الصور التي تخطط ناسا لمشاركتها هذا الأسبوع من JWST، وستصل بقية القائمة الأولية اليوم عندما تستضيف وكالة ناسا مؤتمرًا صحفيًا مع قيادة ويب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اندهش عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم بالنجوم من المجموعة الأولى من الصور الملونة الكاملة التي التقطتها ناسا، والتي من بينها صورتان جديدتان لكوكب المشتري.



كما التقط التلسكوب اللقطات المتوهجة لعملاق الغاز، الأقرب إلى الأرض في نظامنا الشمسي، وتظهر حلقات كوكب المشتري بالإضافة إلى ثلاثة من أقماره؛ أوروبا وثيبي وميتيس.