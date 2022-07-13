سعر الين اليابانى في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 13-7-2022

نستعرض سعر الين اليابانى في البنوك وفقًا لأخر تحديث في البنوك المصرية التى تستمر عطلتها حتى يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء الأجازة الرسمية لعيد الأضحي المبارك لذلك نعرض سعر الين الياباني مقابل الجنيه المصري.

أسعار الين اليابانى في البنوك المصرية

سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في بنك EGBANK:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك:

سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.

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ارتفاع اليورو أمام الدولار



ارتفع اليورو يوم الثلاثاء معدلا مسار انخفاضات سابقة دفعته للاقتراب من التعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وكان اليورو انخفض إلى ما بلغ 1.00005 دولار، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى. وبحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.15 بالمئة إلى 1.00540 دولار.

وبدأ أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية يوم الاثنين مع توقع توقف التدفقات لعشرة أيام. لكن الحكومات والأسواق تشعر بالقلق من أن روسيا قد تمدد الإغلاق، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ويدفع اقتصادها نحو الركود.

كان ضعف اليورو أكثر وضوحا مقابل الدولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، في وقت سابق إلى 108.56، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 108.10 دولار.

وأشار محللون إلى عدم اليقين المتزايد إزاء خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مبدئيا بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو تموز ثم بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

ونزل الدولار إلى 136.72 ين ياباني، منخفضا 0.5 بالمئة، بعد أن قفز يوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في 24 عاما عند 137.75 ين.

ويقوض الاقتصاد العالمي المتعثر سوق العملات التي تركز على السلع الأساسية.

ارتفاع الدولار أمام الين الياباني

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين يوم الاثنين الماضي بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 في المئة إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38 في المئة إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4 في المئة عند 107.3.

وارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بصنع الرقائق وشركات الطيران لكن حد من المكاسب تراجع أسهم الطاقة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 بالمئة عند 26478.77 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.77 بالمئة في الجلسة السابقة في أسوأ أداء يومي خلال شهر.

وارتفعت أسعار 147 سهما في حين هبطت أسعار 69 من 225 سهما مدرجة على المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1888.85 نقطة معوضا بعض خسائره التي بلغت 1.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظلت قائمة وسط حالة من الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كوفيد-19.

وانصب اهتمام السوق على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدورها اليوم.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.4 بالمئة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون صانعة الرقائق 1.37 بالمئة كما زاد سهم إيه.إن.إيه القابضة للطيران 1.08 بالمئة وسهم الخطوط الجوية اليابانية 1.43 بالمئة.

وأظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء أن اليابان احتلت المرتبة 116 من بين 146 دولة في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، متخلفة كثيرًا عن الدول المتقدمة الأخرى.

تحسنت مكانة اليابان بشكل عام بأربع نقاط اعتبارًا من عام 2021، وفقًا لأحدث تقرير سنوي عن الفجوة بين الجنسين صادر عن مؤسسة الأبحاث السويسرية.

تستند التصنيفات إلى مؤشر الفجوة بين الجنسين، الذي يقيس درجة المساواة بين الجنسين في المجالات الأربعة للسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة.

قال التقرير إن اليابان لديها القليل من عدم المساواة بين الجنسين في التعليم بينما تتخلف بشكل واضح في مجالات الاقتصاد والسياسة.

احتلت اليابان المرتبة 121 في فئة الاقتصاد بسبب انخفاض نسبة النساء في القوة العاملة فيها. احتلت المرتبة 139 في السياسة، مما يعكس نقص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء والبرلمان الياباني.

تأثير التضخم الياباني على طائر البطريق

وقالت إدارة حوض مائي ياباني إنها تحاول تغيير النظام الغذائي لطيور البطريق إلى نوع أرخص من الأسماك نتيجة التضخم، لكن البطاريق لا تبدي تعاونا معها.



وأوضحت الإدارة أنه بعد ارتفاع سعر سمك الآجي بنحو 30 بالمئة عن العام الماضي، اضطرت للجوء إلى أنواع أرخص من الآجي، في أنظمة البطاريق الغذائية.

ورفضت طيور البطريق بعناد قبول عروض الأسماك الأرخص ثمنًا من مربيها، وحتى لو قامت بالالتقاط بعضها، إلا أنها تخلصت منها فيما بعد.

وقالت الإدارة: "يمكننا زيادة رسوم الدخول إلى حوض السمك وإصلاح هذه المشكلة، لكننا نود أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على منشأتنا مكانا مريحا لزيارته لضيوفنا، ولا نخطط لرفع أسعار الدخول".