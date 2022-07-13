كاليدو كوليبالي ينتقل لتشيلسي الإنجليزي بقيمة 40 مليون يورو.. كم تتوقع راتبه السنوي؟

نجح مسؤولي فريق تشيلسي الإنجليزي، في إتمام التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر وسم كاليدو كوليبالي تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي Google Trend خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لما شهدته من عمليات بحث مكثفة من قبل محبي وعشاق ك ة القدم حول العالم.

تشيلسي يضم كاليدو كوليبالي لمدة 5 سنوات

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إن تشيلسي الإنجليزي انهى اتفاقه على ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة البلوز 40 مليون يورو بجانب الإضافات الأخري.

وأضافت الشبكة، إن كاليدو كوليبالي سيوقع على عقد طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتي يونيو 2027، وسيحصل على راتب سنوي ضخم قيمته 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الشبكة، إن كاليدو كوليبالي سيصل العاصمة البريطانية "لندن"، غدًا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، من أجل إجراء الكشف الطبي لإتمام إنتقاله بشكل رسمي إلي صفوف البلوز.

كاليدو كوليبالي ثاني صفقات تشيلسي هذا الموسم

وبهذا ستكون صفقة المدافع السنغالي كوليبالي، ثانِ ضربات الأمريكي تود بويلي مالك تشيلسي في ميركاتو صيف 2022، بعد حسم صفقة سترلينج.

كاليدو كوليبالي مع نابولي

وقدم كاليدو كوليبالي مستويات رائعة للغاية مع الفريق الجنوبي الإيطالي والذي انضم له قادما من جينك البلجيكي في صيف عام 2014، ولعب 62 مباراة دولية مع منتخب السنغال الذي توّج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

وكان كوليبالي قد ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف مثل برشلونة ويوفنتوس ولكن انتهى به المطاف في النهاية مع فريق أسود لندن.

سريعا.. نابولي الإيطالي يستقر على بديل كاليدو كوليبالي

استقر الفريق الجنوبي على بديل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، والذي اقترب من الانتقال لصفوف تشيلسي.

ويستهدف نابولي التعاقد مع فرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو، لتعويض الرحيل المحتمل لكوليبالي.

ويبلغ أتشيربي من العمر 34 عاما، وهو لاعب دولي في منتخب إيطاليا، كما ارتبط اسمه أيضا بالانتقال لميلان ومونزا هذا الصيف، وسيكون متاحا بمقابل نحو 5 ملايين يورو.

أما البديل الثاني أمام نابولي هو ليو أوستيجارد، لاعب برايتون، وسيكون مقابل 5 ملايين يورو أيضا.

والبدائل الأخرى فهي أغلى سعرا، فلا يريد نابولي الدخول في مزايدة مع رين لضم الكوري الجنوبي مين جاي كيم لاعب فنربخشة، كما تم ترشيح ماكسنس لكرواكس، لاعب فولفسبورج، والذي انضم من سوشو في صيف 2020.