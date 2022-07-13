تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 “السر العتيق” 2.1 أحدث الإصدارات للعب بإثارة Pubg Mobile

يترقب محبي وعشاق لعبة ببجي موبايل على مستوي العالم تحديث ببجي موبايل الجديد 2022، والمعروف باسم “السر العتيق” أو مود الفراعنة، والذي من المقرر طرحه بداية من اليوم الأربعاء 13/7/2022، وهو 2.1 أحدث الإصدارات للعب بإثارة مع الأصدقاء.

وكالعادة يصل تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 تدريجيا إلى الأجهزة المختلفة، ولمدة لا تتخطى يومين أو ثلاثة أيام.

وفي هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.1 “السر العتيق” أو مود الفراعنة، وهي على النحو التالي:-

وما زال لدينا القليل من الوقت للاستعداد لاستقبال تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.1، ومن المقرر أنه سيكون متوفرًا علي أشهر متاجر التطبيقات مثل (بلاي ستور وجوجل بلاي بالإضافة إلى نسخة المحاكي).

ما هو تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.1 “السر العتيق”؟

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ببجي موبايل Pubg Mobile، اليوم الأربعاء، إعلان تشويقي قالت من خلاله: “قم بالإحماء للتحديث الجديد واجمع بعض الجوائز مع فعالية صعود الأهرام!”، لتحفيز اللاعبين للاستعداد لتحميل تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.1 “السر العتيق”، والذي سيأتي إلينا بمفاجآت وعروض جديدة كما عودتنا شركة ببجي دائما، وسوف نتعرف على كيفية الترقية للإصدار 2.1 من لعبة ببجي موبايل وعلي أهم الإضافات بشكل مفصل.

طريقة تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد للإصدار 2.1

اتبعوا هذه الخطوات في تنظيف الهاتف من تحديث ببجي موبايل السابق والاستعداد لتنزيل تحديث ببجي الجديد 2.1 بكل سهولة:

نوصي بشدة بضرورة تنظيف لعبة ببجي موبايل من ملفات التحديث السابق وذلك عن طريق التوجه إلى اللعبة على هاتفك والضغط علي خيار إصلاح روتيني أو إصلاح كامل لتنظيف الهاتف واللعبة بشكل جيد.

وبالنسبة لتأخر التحديث الذي يحدث عند معظم اللاعبين عند محاولة تحميل تحديث ببجي الجديد كل موسم، فيجب عليهم القيام بتغيير البريد الإلكتروني المربوط بمتجر التطبيقات الموجود على هاتفهم بالإضافة إلى حذف الملفات المؤقتة للعبة ومتجر التطبيقات أيضا، للاستعداد لتحميل تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد 2.1 “السر العتيق”.

بعد تطبيق الخطوات السابقة يكون هاتفك جاهز لاستقبال تحديث ببجي الجديد إصدار 2.1، ويتوفر التحديث لهواتف الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ولأجهزة الأيفون من متجر آب ستور، كما يمكنك تحميل تحديث ببجي 2.1 للمحاكي من الموقع الرسمي

وتنويه أخير للاعبين كما ذكرنا أن التحديث يصل تدريجيا للهواتف فلا داعي للقلق وعادة لا يتأخر أبدا، أي أنه خلال ساعات قليلة من صدور التحديث بشكل رسمي سيمكنكم الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل ومود الفراعنة “السر العتيق”.

أبرز إضافات تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد إصدار 2.1

من المعروف أن شركة ببجي موبايل تطلق إعلانا ترويجيا يحتوي على مجموعة قليلة من الإضافات الخاصة بالتحديث الجديد 2.1، مما يزيد التشويق لدي اللاعبين، ويحتوي التحديث الرسمي علي أضعاف الإضافات والتحديثات المذكورة في الإعلان التروجي مما يجعل اللاعبين يكتشفون ذلك بأنفسهم، وفي النقاط التالية إليكم المميزات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن وفي انتظار اكتشاف المزيد:

إضافة الكثير من العروض والتي تحمل الطابع الفرعوني تزامنًا مع تحديث “السر العتيق”، والتي تحتوي على جوائز وهدايا حصرية للاعبين بعد تثبيت تحديث 2.1 مباشرة

عودة مود المعبد والفرعون ويظهر ذلك في جزيرة الانتظار ووقت انطلاق الطائرة، في مشهد رائع من الرسوم الفرعونية المتحركة.

تم إضافة أماكن للمعابد والأهرامات داخل خريطة اللعبة، ويتخذها اللاعبون مكانا للاشتباك وخوض المعارك داخل المباراة.

عودة المعابد الطائرة، ولكنها هذه المرة عبارة عن فرعون يحمل المعبد إلى منطقة عالية في السماء ويستطيع اللاعبون الصعود أثناء المباراة لمواجهة الأعداء من الفرق الأخرى.

احتمالية عودة بدلة الفرعون القابلة للتطوير والتي ستكون هذه المرة مطورة بشكل كامل.

عودة ملابس المومياء بالإضافة إلى أسلحة التطوير الفرعونية المميزة.

في انتظار تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد إصدار 2.1 بشكل كبير للتعرف على باقي المميزات المدهشة.