عاجل.. مفتي الجمهورية ينعى شهداء القرآن في محافظة الدقهلية

أخبار مصر
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفاة عدد من الأطفال من حفظة القرآن في محافظة الدقهلية.

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المفتي ينعى شهداء القرآن

وكتب "علام"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم ارحم شهداء القرآن واربط على قلوب أسرهم وذويهم وأحبائهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وامنن على المصابين بالشفاء العاجل".

غرق عدد من حفظة القرآن في الدقهلية

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت واقعة مأساوية، عندما سقطت حافلة (أتوبيس) يحمل عددًا من الأطفال في ترعة السلام، بمركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، وتمكن أهالي المنطقة والذين هرعوا إلى مكان الحادث من إنقاذ عدد كبير من الأطفال الذين كانوا يستقلون الأتوبيس، بينما أسفر الحادث عن غرق عدد من الأطفال.


التحريات الأولية: الأطفال كانوا عائدين من رحلة

وكشفت التحريات الأولية، حول حادث ترعة السلام بالدقهلية، أنّ الأتوبيس كان محملًا بعدد من الأطفال، كانوا عائدين من رحلة إلى مدينة رأس البر في دمياط، وسقطوا في ترعة السلام، وهم يحتضنون المصاحف الخاصة بهم، وجميعهم يقيمون في "عزبة ليسا"، التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

المحافظة تتحرك لتقديم الدعم لأسر الضحايا

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس في ترعة السلام وبه أطفال مكتب لتحفيظ القرآن من مدينة الجمالية.

لجنة من الإغاثة تبحث الحالات المتضررة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي لتقوم ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين لتقديم المساعدات اللازمة.

أتوبيس الدقهلية الدكتور شوقي علام شوقى علام واقعة مأساوية

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