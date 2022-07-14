فاركو يدرس الإطاحة بجون إدوارد

تدرس إدارة نادي فاركو، الإطاحة بجون إدوارد المشرف العام على فريق الكرة، من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة للفريق في الدوري الممتاز، خصوصا أن جون تولى مسئولية الصفقات الجديدة وتدعيم صفوف الفريق، وبالتالي ترى إدارة فاركو أن جون لم يقدم المردود المنتظر منه رغم صرف مبالغ مالية طائلة على الصفقات.

الإطاحة بجون إدوارد من فاركو

وقال مصدر بنادي فاركو، إن رئيس النادي عز يشار أبدى ضيقه الشديد من مستوى الصفقات التي أبرمها جون إدوارد، خصوصا أن هذه الصفقات كلفت إدارة النادي ما يقرب مليار جنيه حيث تم شراء أكثر من 25 لاعبا.



وقارن رئيس نادي فاركو بين الصفقات التي أبرمها نادي فيوتشر إف سي، والصفقات التي أبرمها جون إدوارد، مبديا استيائه من سوء المستوى وكذلك سوء النتائج حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 31، ويفصله عن فرق الهبوط 5 نقاط فقط، بينما ضمن فيوتشر التأهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع بجدول الدوري، بجانب تتويجه ببطولة كأس الرابطة على حساب غزل المحلة.

وقال عز يشار للمقربين منه، إنه سيتم الإطاحة بجون إدوارد مع نهاية الموسم الجاري، حيث فشل في مهمته بدعم الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بصفقات قوية رغم أن النادي صرف مبالغا مالية طائلة وقدم كل الدعم لفريق الكرة، سواء وجود رواتب عالية للاعبين أو صرف المكافآت والمستحقات في موعدها، بجانب دعم الفريق جماهيريا من خلال تواجد موظفي الشركة بكل مباريات الفريق، وهو ما يشكل عبئا ماليا على الشركة في ظل عدم تحقيق الهدف المنشود من وراء ذلك.

نتائج فريق فاركو

وحقق فاركو في آخر 6 مباريات، 5 تعادلات وخسارة، التعادل مع كل من بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والجونة والمصري والمقاصة والخسارة بهدف من الاتحاد السكندري.



ويرغب رئيس نادي فاركو في الإطاحة بجون إدوار مع نهاية الموسم الجاري وبعد ضمان بقاء الفريق في الدوري الممتاز، بسبب الصفقات المضروبة والنتائج السلبية لفريق الكرة، بجانب إقحام النادي في صفقة السوداني سيف تيري، بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم النادي 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتي انتقال.

