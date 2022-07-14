وزارة الزراعة تطلق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنطلاق أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم الخميس بجميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وناشد وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح إنه تم تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين. بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأضاف "محمود" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأيضا تعريف المربين بأهمية التامين على مواشيهم وكذلك تم التأكيد على اللجان بالقيام بترقيم الحيوانات وتسجيل ميعاد تلقى جرعات التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان حتى يتسنى لهذه اللجان تحديد ميعاد الجرعات التنشيطية من اللقاح مستقبلا.



تطلق وزارة الزراعة إطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية الخميس المقبل، ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في المحافظات بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية معلنًا اطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب بجميع محافظات الجمهورية لتغطي الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية كل المحافظات.



وقال القصير إن الثروة الحيوانية تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم لذلك فإنه يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الارشاد من خلال الادارات وفى الجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافه التأمين على المواشي وتوضيح فوائده بتعويض المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض

واضاف "القصير" أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 14/7/2022.



وأكد أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة - متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.



وتقوم لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون إدارات المحليات بالمحافظات ذلك مع استعدادها لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.



وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيوانى – وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه أيضًا سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.



كما أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها فضلًا عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

هذا، وتناشد الزراعة السادة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم الخميس الموافق ١٤ يوليو 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.



ولفت محافظ الفيوم أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات وأن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، كما أشار إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهًا مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من خلال 94 وحدة بيطرية، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

وأعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيليه عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم الخميس الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات وأن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، كما أشار إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهًا مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

ووجه محافظ الإسماعيلية إدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة بدعوة مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

فيما أوضح الدكتور حامد الاقنص وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقري المحافظة، مشيرًا أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف، أنّ الحملة تستهدف تحصين ٥٤ ألف رأس ماشية، من خلال ٣٩ وحدة بيطرية، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.