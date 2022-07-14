أسعار النفط تتراجع مع استمرار التركيز على مخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط الخميس 14 يوليو تموز مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 0.2% إلى 99.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش بعدما زادت 9 سنتات أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب مقابل 95.81 دولار للبرميل بانخفاض أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتًا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الفدرالي كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عامًا برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهربعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير.

في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية غدًا الجمعة حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، لتتعافى من عمليات البيع في اليوم السابق، على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وبعد أن عززت أرقام التضخم في الولايات المتحدة قضية زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة الفدرالي.

أنهى خام برنت اليوم بارتفاع 8 سنتات عند 99.57 دولارًا للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس مرتفعًا 46 سنتًا عند 96.30 دولارًا للبرميل.

كان المستثمرون يبيعون النفط في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 7% يوم الثلاثاء في تعاملات متقلبة لتستقر دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل.

هذا الأسبوع، حذرت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية، في تقارير شهرية، من ضعف الطلب، لا سيما في أكبر اقتصادات العالم.

ارتفعت مخزونات النفط الأميركية أكثر من المتوقع في فترة راحة معتدلة من شح الأسواق، أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام التجارية الأميركية ارتفعت 3.3 مليون برميل، مقابل توقعات بسحب متواضع في المخزونات.

لا يزال المستثمرون قلقين بشأن الضعف الأخير في الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم والذي يظهر أيضًا في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1% في يونيو مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس 14 يوليو تموز، إن محاولات دول مجموعة السبع تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار.

وأضافت في إفادة أسبوعية "هذه الخطط مناهضة لقواعد السوق ومحفوفة بالمخاطر".

وقال الكرملين إنه يتوقع إحراز تقدم بشأن اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي للسماح لروسيا بعبور بعض البضائع الخاضعة للعقوبات إلى معقل Kaliningrad عبر الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد منعت ليتوانيا روسيا من إرسال بعض السلع، بما في ذلك المعادن الحديدية، التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها في يونيو، مما أثار غضبًا في موسكو ووعودًا بالرد.

وعلى الرغم من التحذيرات الروسية بالرد، وسعت ليتوانيا قائمة السلع الخاضعة للعقوبات والتي تشمل الخشب.



قال لويس لاكالي بو رئيس أوروغواي الأربعاء 13 يوليو تموز، خلال مؤتمر صحفي إن أوروغواي والصين قررتا بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية تجارة حرة.

وقال لاكالي بو من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، إن فرقا من البلدين ستجتمع في الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مضيفًا أن هدف البلاد هو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.

وطالما سعى لاكالي بو لإبرام اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات المنتجات الرئيسية مثل لحوم الأبقار.

وقال في العام الماضي إن أوروغواي ستتفاوض بشأن اتفاقية تجارة مع الصين بمفردها، مما أدى إلى توتر مع أعضاء ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

وميركوسور هي كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وتهدف لخلق فرص عمل واستثمار.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو في توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الصين.

والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأوروغواي، حيث تشتري نسبة كبيرة من صادراتها، بما في ذلك لحوم الأبقار، أكبر منتج تصديري لها.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%.

ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".

أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال نعيم أسلم من أفاتريد "لقد تجاوزت قراءة التضخم كل التوقعات اليوم وليس هناك شك الآن في أن الاحتياطي الاتحادي سيكون أكثر قوة (في رفع أسعار الفائدة)".

وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس آذار، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع.

كما تراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط.

وصدرت بيانات النفط الأمريكي وسجلت تراجعًا كبيرًا في المخزونات إلا أنه جاء أفضل من المتوقع، يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهد فيه أسعار خام النفط وخام برنت للصعود من جديد فوق مستويات الـ 100 دولارًا للبرميل.