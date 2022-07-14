نجم إنتر ميلان يحسم وجهته المقبلة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان
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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد نجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

نجم إنتر يقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان

 

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميلات سكرينيار فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد مفاضلة بينه وبين نادي تشيلسي الإنجليزي.

 

وتابعت الصحيفة، أن إدارة إنتر ميلان ترغب في الحصول على 80 مليون يورو مقابل بيع مدافعه السلوفاكي.

 

تفاصيل عقد سكرينار مع باريس سان جيرمان

 

وأشارت الصحيفة، أنه بعد اجتماع باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان خلال الساعات الماضية، من المنتظر أن تتم الصفقة مقابل 60 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز مالية أخرى.

 

وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يرغب في حسم الصفقة قبل انطلاق جولته الآسيوية في اليابان.

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