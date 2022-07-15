أسعار الدولار في البنوك اليوم االجمعة 15-7-2022

تحافظ أسعار الدولار أمام الجنيه المصري على استقرارها مع استمرار العطلة بالبنوك المصرية لتعاود العمل الأحد المقبل، لتسجل أسعار الدولار في البنك الأهلي وفي بنك مصر ارتفاعا ليبلغ 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا:

واصل الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس بالبورصات العالمية، في التوحش امام باقي العملات الأخرى، بدعم من توقعات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة عليه، حتى أن قيمته اقتربت من التعادل مع اليورو لأول مرة في 20 عام، وبلغ مستويات لم يصل اليها أمام الين في 24 عام.

مؤشر الدولار يقفز عالميًا:



و ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام، وارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

وارتفع الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998، وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عامًا، وتراجع سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعًا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو.

التضخم في أمريكا:

أظهرت بيانات التضخم الامريكية، استمرار ارتفاع معدلاته للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، خارج نطاق مستهدفات الفيدرالي الأمريكي، ما عزز التوقعات بقيامه برفع جديد في اسعار الفائدة.

وسجل مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي ارتفاعا 9.1% خلال يونيو الماضي من 8.6% في مايو، مسجلا أعلى معدلاته في نحو 40 عاما.

وجاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية متأثر في المقام الأول من زيادة أسعار البنزين، ارتفاع أسعار النفط عالميا، حتى وصل سعر الجالون إلى أعلى من 5 دولارات،

الفيدرالي يستعد لرفع الفائدة :



وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع اسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية أعلى معدل لها في 30 عام للسيطرة على ارتفاع التضخم، بعدما قام برفعها بنسبة 0.25 نقطة مئوية في مارس ثم 0.5 نقطة مئوية في مايو.

وأكد الفيدرالي الامريكي إنه يستهدف عودة مستويات التضخم إلى 2% بحلول نهاية العام حتي لو قام برفع اسعار الفائدة بمعدلات قياسية.

تراجع أسعار الذهب:



تراجعت أسعار الذهب 1% الخميس 14 يوليو، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1% في يونيو حزيران، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من 4 عقود.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1% إلى 18.98 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.5% إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 1949.43 دولار.

وسبق أن ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى له في عام يوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد ارتفاع أولي، مما ساعد السبائك على تجنب الضغوط من احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1732.69 دولارًا للأونصة، بينما قفز من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707 دولارًا بعد أن دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى ذروة جديدة لعدة عقود.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1731.2 دولار، في حين تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما عزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن السبائك عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.

قال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة لا تزال قائمة على الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

من جهة أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.5% إلى 19.18 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 853.83 دولارًا، وتراجع البلاديوم 2.2% إلى 1.982.72 دولارًا.



وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%.

ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين.