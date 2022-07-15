عاجل.. البرلمان السريلانكي يعلن قبول استقالة رئيس البلاد

أعلن البرلمان السريلانكي قبل قليل قبوله استقالة رئيس البلاد، وفقا لما أفادت به قماة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

ونزل آلاف المتظاهرين، السبت، إلى شوارع كولومبو مطالبين باستقالة الرئيس غوتاباي راجاباكسا. واقتحموا منزل رئيس الدولة، ثم اقتحموا منزل رئيس الوزراء. وأصيب أكثر من 30 شخصا.

وفي مقابلة حصرية مع "تاس"، قال ويكرمسينغ إن البلاد تمر بأسوأ أزمة في التاريخ الحديث، ولا يستطيع السياسيون في الدولة الجزرية حتى الآن أن يجدوا أوجه تشابه مع مثل هذه الأزمة، سواء في هذا أو في الماضي أو القرن قبل الماضي. وبحسب رئيس الوزراء، فإن البلاد الآن في خضم هذه الأزمة.

وكما أشار ويكرمسينغ، فإن سريلانكا تعاني من نقص خطير في العملات الأجنبية والوقود ومنتجات النفط والأسمدة والغذاء لمجموعات معينة من السكان والأدوية. ويقدر أن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات أو أكثر للتغلب بشكل كامل على الأزمة الاقتصادية.