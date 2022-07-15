ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي المبارك

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.



وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.



وفى باقى أسعار الدواجن سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 39 جنيه للكيلو.



وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل وبيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.



وطالب مربي الدواجن بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج.

انتاج مصر من الدواجن

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة

وأضاف السيد القصير، أنهم ضخوا 7 مليار جنيه في الثروة الحيوانية في مصر، متابعا: "عدد رؤوس الماشية عندنا كانت 6.5 مليون رأس في 2020 ودي نتيجة حصر دقيق".

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنهم يحاولون تحسين السلالات في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلي من اللحوم 550 ألف طن ونستورد نحو 450 ألف طن من اللحوم مقسمة ما بين لحوم مبردة ومجمدة ولحوم حية، واستيراد الماشية يتركز من السودان وجنوب البرازيل.

أسعار البيض

من جانب أخر ارتفعت أسعار البيض، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:

حيث سجل هو سعر طبق البيض الأحمر 63 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 67 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة نحو 61 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 65 جنيهًا.



أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 65 جنيهًا ويباع بسعر 70 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.



جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.



ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود والشحن التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية لافتًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل وأمريكا والأرجنتين.



وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.



و طالب رئيس شعبة الإنتاج الداجنى بالغرفة التجارية بضرورة استنباط أصناف من تقاوى الذرة التى تعطى انتاجية أكثر من 5 طن للفدان بجانب التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا وفى هذه الحالة من المؤكد أن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة بجانب تحقيق هامش ربح للمربين فى حالة توفير منتجات اعلاف محلية.