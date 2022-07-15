أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-7-2022

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، مع استقرار الطلب عليها ومع عودة العمل بمعظم المحلات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الخضراوات

تراواح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى7 جنيهات والبطاطس 2 و3.5 جنيه والبصل 2.5 جنيه والكوسة 1.5: 3.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 6 إلى 7 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه،والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيهاوالقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة



وبلغ سعر البرتقال البلدى الصيفى من 3 إلى 5 جنيهات.

،وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 8 إلى 12 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو التفاح المصري من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو عنب البناتى الأصفر 5 إلى 8.5 جنيه.

وسجل كيلو العنب الاحمر 5 إلى 8.5 جنيهات.

وبلغ سعر الكنتالوب 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وسجلت المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 14 جنيهات

وتراوح سعر كيلو مانجو البلدية 7 إلى 11 جنيها

وتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 15 إلى 23 جنيها

وبلغ سعر كيلو المانجو جولك 12 إلى 18 جنيها

سعر كيلو المانجو تيمور 15 إلى 26 جنيها.

و سعر بطيخ من (4: 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها

، وسجل البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو

وسجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهات للكيلو

وسعر بلح شامية 8 إلى 18 جنيه للكيلو

و سعر البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها

كما سجل سعر كيلو الخوخ العرايشى من 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البرقوق هوليو 20 إلى 40 جنيها.



وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت نحو 5 مليون و640 الف و144 طن من المنتجات الزراعية لافتًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.



وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.



واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.





أسعار الخضار والفاكهة بمنافذ وزارة التموين



كيلو خيار: 8 جنيهات

كيلو طماطم: 3.5 جنيه

كيس فلفل أخضر حامي: 2 جنيه

فلفل ألوان نص كيلو: 5.5 جنيه

شبكة بطاطس 2 كيلو: 9 جنيهات

طبق مشمش: 15 جنيه

طبق برقوق: 15 جنيه

طبق تفاح أصفر: 30 جنيه

طبق عنب ابيض: 12 جنيه

كيلو كنتالوب: 6.5 جنيه

كيلو مانجو زبدية: 19 جنيه

كيلو مانجو صديقه: 19 جنيه

كيلو مانجو جولك: 17 جنيه

2 كيلو برتقال صيفي: 11 جنيه

بسلة بالجزر: 9.25 جنيه

بسلة سادة: 13.25 جنيه

بامية زيرو: 17.5 جنيه

بامية اكسترا بسعر 22 جنيه

بامية: 9 جنيهات

سبانخ: 6.75 جنيه

فاصوليا: 8 جنيهات

ملوخية بسعر 8 جنيهات

خضار مشكل بسعر 8.25 جنيه

شوربة خضار بسعر 8.25 جنيه

خرشوف بسعر 20.75 جنيه

قلقاس بسعر 9.25 جنيه

ورق عنب 250 جرام بسعر 7.25 جنيه

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق ولكن هناك إمكانية لتحقيق اكتفاء يتيح مزايا نسيبة لبعض المنتجات لذلك استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل السكرية بنسبة 92 % وفي الأسماك بنسبة 90%، وتعمل حاليا على تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واللحوم.

ومصر تقوم بعدد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية مثل توشكى الخير، وشرق العوينات، وغرب المنيا وغيرها، وتعمل على رفع إنتاجية الفدان من القمح، لتصل 20 إلى 25 أردب للفدان الواحد.

ومصر تحتاج حوالى مليون طن من اللحوم، وتنتج أكثر من 500 ألف طن وتستورد 400 الف طن.