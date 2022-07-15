أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-7-2022

عادت أسعار اللحوم للهدوء مع انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، ليسجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم



سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



استمرت المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد وعادت لمواعيدها الطبيعية بعد انتهاء انتهاء أجازة العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

الأضاحي المصريين خلال عيد الأضحى

كشفت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استقبال المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة نحو ١٩٦٢٣ رأسا من الأضاحي المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد نحو ٦٥١٤ أضحية، وفي اليوم الثاني نحو ٧٨١٢ اضحية، وخلال اليوم الثالث نحو ٥٢٩٧ أضحية.

وأوضح التقرير إن إجمالي الأعداد التي استقبلتها المجازر من الأبقار بلغ 12 ألفا و573 رأسا من الأبقار، منها 3506 رؤوس من الأبقار خلال اليوم الأول، ارتفعت في اليوم الثاني إلى 5306 رؤوس من الأبقار ثم ارتفعت إلى 3761 رأسا من الأبقار خلال اليوم الثالث، بينما بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس التي استقبلتها المجازر خلال 3 أيام العيد 3 الآف و74 رأسا من الجاموس، منها 1172 رأسا من الجاموس في اليوم الأول، و1178 رأسا من الجاموس في اليوم الثاني، و724 رأسا في اليوم الثاني.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي عدد رؤوس الأغنام التي استقبلتها خلال ثلاثة أيام من عيد الأضحي 3 آلاف و379 رأسا من الأغنام الضأن منها 1587 رأس أغنام في اليوم الأول، و1069 رأسا من الأغنام في اليوم الثاني مقابل 723 رأسا في اليوم الثالث، بينما بلغ عدد رؤوس الماعز 423 رأس ماعز، منها 187 رأس ماعز في اليوم الأول و196 ماعزا في اليوم الثاني و49 رأس ماعز في اليوم الثالث، مشيرا إلى أن المجازر استقبلت عدد 165 رأسا من ذكور الجمال خلال ثلاثة أيام العيد منها 62 جملا في اليوم الأول و63 جملا في اليوم الثاني و40 جملا في اليوم الثالث.

وكانت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد واصلت خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، والتيسير عليهم خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

فيما استقبلت كافة الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، روادها من المواطنين، وعلى رأسها حدائق الحيوان والأورمان والأسماك منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم كافة الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الأيام الثلاثة الأولى أكثر من ١٠٠ ألف زائر.

وفي سياق متصل، قامت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي بالتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الأزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء في المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالقليوبية، إن مجازر محافظة القليوبية والبالغ عددها 30 مجزرًا على مستوى المحافظة واصلت فتح أبوابها مجانًا لاستقبال الأضاحي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وقال الدكتور محمد شوق، إن عدد الأضاحي خلال اليوم الرابع بلغ 643 رأس وبلغ إجمالي الأضاحي خلال أيام العيد 2062 رأس وسط إجراءات وقائية واحترازية وأعمال فحص من أطباء الادخال بالمجازر.



وأضاف مدير مجازر المحافظة، أنه جرى توجيه تعليمات صارمة لمجازر القليوبية والتي فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية بمنع دخول الأضاحي المريضة والتي لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل.

وأشار "شوق"، أنه جرى منع عدد من الأضاحي والمذبوحات من دخول المجازر خلال اليوم الأول من طبيب الإدخال، بسبب النحافة نظرًا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجولة تفقدية لعمليات تجهيز اللحوم بالمجزر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال "جمعة": "لأول مرة تدخل وزارة الأوقاف في مسألة صكوك الأضاحي البلدية، وقمنا بتنويع الصكوك بين الصكوك السودانية والبلدية".

وارتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.



وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.



وفى باقى أسعار الدواجن سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 39 جنيه للكيلو.

وارتفعت أسعار البيض، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:

حيث سجل هو سعر طبق البيض الأحمر 63 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 67 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة نحو 61 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 65 جنيهًا.



أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 65 جنيهًا ويباع بسعر 70 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.

