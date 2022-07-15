أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15-7-2022

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالرغم من زيادة الطلب بعد انتهاء عيد الأضحي المبارك، حيث تراوح سعر السمك البلطي 1 بين 40 و48 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم، الخميس 14 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 130 جنيها للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 45 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 35 و65 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 35 إلى 55 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و180 جنيها للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها، ومرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 32 و38 جنيها، والبربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الكابوريا إلى ما بين 30 و130 جنيها، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 90 و150 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 200 و280 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1 من 45 إلى 55 جنيها، والبوري 2 بين 34 و44 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 90 و110 جنيهات، والقاروص من 90 إلى 110 جنيهات، والسردين بين 20 و30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيها.

أسعار الأسماك:



سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها.

سعر المرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو.

سعر المرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها.

سعر البربون 1 من 40 إلى 50 جنيها.

سعر البربون 2 بين 32 و38 جنيها.

سعر البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

سعر الدنيس بين 90 و150 جنيها.

سعر السمك البوري 1 من 45 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو سمك القار بين 90 و110 جنيها.

سعر القاروص من 90 إلى 110 جنيها.

سعر الماكريل المجمد نحو 35 جنيها.

سعر البياض أملس تراوح بين 80 و120 جنيها.

سعر السمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

سعر الحدادي بـ 20 جنيها.

سعر السردين نحو 30 جنيها.

سعر السبيط نحو 160 جنيها.

سعر الموسى تراوح بين 90 و150 جنيها.

سعر البرانيس اسكندراني نحو 70 جنيها.

سعر قشر البياض 120 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة خليجي 45 جنيها.

سعر المكرونة المجمدة بنحو 35 جنيها.

سعر القراميط - شيلان بـ 20 جنيها.

سعر المكرونة السويسي ما بين 35 و65 جنيها.

سعر البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها.

سعر البوري 2 بنحو 44 جنيها.

سعر البلطي بنحو 37 جنيها.

سعر كاليماريو سابيا بين 120 و180 جنيها.

سعر السمك البلطي تراوح من 30 إلى 130 جنيها.

سعر السمك البلطي بنحو 44 جنيها.

سعر الجمبري الجامبو نحو ما بين 420 و480 جنيها.

سعر الجمبري 1 بين 300 و380 جنيها.

سعر الجمبري 2 بين 200 و280 جنيها.

قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إن مصر استطاعت تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة السمكية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للصيادين، لتعزيز وزيادة معدل إنتاج الثروة السمكية، بهدف زيادة المخزون السمكي في مصر، لافتا أن مصر تقوم بإنتاج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك سنويا، وفي عام 2010 كانت مصر تنتج 1.6 مليون طن من الأسماك.



وأشار مصيلحى إلى أن حجم إنتاج الأسماك في مصر سيصل لـ3 ملايين طن خلال عام 2030.

وتابع رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: "من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين إدارة ونجاح زيادة الإنتاج هي الإستعانة بالخبرات المتخصصة، مما يساعد على تحقيق الإكتفاء الذاتي في أكثر نوع من الأسماك، وأصبح الإنتاج نحو 2 مليون طن بنسبة 97%، منها 80% من الاستزراع السمكي خلال 8 سنوات ماضية، و20% من المصايد الطبيعية فى البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التي أنشأتها مصر، ويتم استيراد نحو 3% من أسماك المياه الباردة".

وأضاف مصيلحى قائلا: "تم إنشاء عدد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلى الخارج ودول الاتحاد الأوراسي، وأرمينيا وبيلا روسيا وقيرغيزستان وكازاخستان، حتى يصب عدد إجمالي المنشأت لتصدير الأسماك للإتحاد الأوراسي 20 منشأة مصرية لتصدير الأسماك.

جدير بالذكر أن كما وجه الرئيس على أهمية تعزيز جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية، مما يساعد على زيادة مردود مالي واقتصادي، مما يرجع المنفعة مباشرة لمصلحة المربين والمزارعين وزيادة دخلهم، خصيصا بعد طرح فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسع البرامج في زيادة الإنتاج الحيوانى للحوم والألبان وتعميمها على مستوى الجمهورية ليصبح من أهم السلالات لبرامج لإنتاج ويمثل من أهم العناصر الغذائية، ويحقق الإكتفاء الذاتي للمواطنين في جميع المنتجات في السوق المصري من الإنتاج المحلي.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أحد التصريحات الصحفية، إن مصر تشهد ارتفاع معدل الإنتاج الثروة السمكية خلال السنوات الخمس الماضية من ١.٨ مليون طن إلى ٢.٢ مليون طن سنويًا، وبهذا تم تحقيق 80% تقريبًا من الإكتفاء الذاتي، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم وهم "غليون وقناة السويس وبورسعيد".



وأكد رئيس الوزراء على أن كلية الطب البيطري تتابع كل أمور الأحواض والاهتمام بها لإحداث نهوض فى الثروة السمكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي، كما شهدت مصر اهتماما كبيرا بالصعيد المصري، ومعدل الاستثمارات نحو 13% من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.

وأكد أن مصر الأولى بإفريقيا فى إنتاج أسماك البلطي النيلي وهي ثاني أهم أنواع الأسماك في العالم وتعتبر من أفضل أنواع الأسماك للاستزراع لكونها شديدة التحمل للظروف البيئية المتغيرة وشديدة المقاومة لكثير من الأمراض ويمكن استزراعها بطريقة مكثفة جدا لدرجة أنه يطلق عليها Aquatic Chicken أو الدجاج المائي، مؤكدا أن لهذه الأسباب اتجهت كثير من الدول الأوروبية مثل النمسا وألمانيا استزراع البلطي في أحواض مغلقه تدور فيها المياه بعد تنقيتها من الشوائب "Recerculating System“ لأن مناخها الطبيعي شديد البرودة ولا يصلح استزراعها الطبيعى.

وبحسب مصيلحى «كانت هناك العديد من التعديات على البحيرة، وكانت في السابق 750 ألف فدان، ووصلت حاليا بعد إزالة التعديات إلى 250 ألف فدان»، موضحا: «تم إزالة 5223 حالة تعدٍ في نطاق بحيرة المنزلة».

وأوضح أنه بعد إزالة حالات التعدي على مدار فترات محددة، تم البدء في عملية التطوير بإزالة الحشائش والبوص والغابات، لافتا إلى أن عملية الدخول لبحيرة المنزلة كانت مخيفة جدا نظرا لهذه الأمور مؤكدا أن عملية التطهير تمت بنسبة 100%.

وتابع: «بعد إزالة التعديات، بدأنا في عملية التكريك للبحيرة لتوسعتها ولزيادة عمقها»، مضيفا «عملية التكريك تمت على مرحلتين المرحلة الأولى نفذ منها 94%، والثانية وصلت لـ36%، وما زلنا نعمل في هذا الإطار».

واعتبر مصيلحى أن ما حدث كان له مردود على الإنسان، لأنه منذ عام 2014 كنا ننتج 44 ألف طن من الأسماك من بحيرة المنزلة، أما الآن ننتج ما يفوق 85 ألف طن من الأسماك.