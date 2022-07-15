وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات، وغير ذلك.



واستعرض الوزير، عددًا من مشروعات المرافق، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق ومداخل المدينة.



وأكد وزير الإسكان، على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالتنفيذ لبحث أي مشكلات تعوق التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات.



وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه في قطاع المرافق، جارٍ تنفيذ 6 مشروعات بقيمة مليار جنيه، وهي مشروع المرافق الداخلية للأحياء الخامس والسادس والثامن، ومشروع المرافق الرئيسية لمنطقة المطورين، ومشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، ومشروع توسعة وتطوير محطة رفع الصرف الصناعي ج، بالإضافة إلي المشروعات المسندة حديثًا وهي مشروع المرافق الداخلية لباقي المجاورة الأولى بالحي الخامس، ومشروع المرافق الداخلية لمنطقة 70 فدانا شمال الحي السكني الأول.



وأضاف همام: في قطاع الطرق، جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بقيمة نحو 850 مليون جنيه، وتشمل مشروع أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، وجارٍ التجهيز للاستلام الابتدائي للمشروع، ومشروع أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبرى أعلى السكة الحديد و2 كوبرى سطحي على ترعة بهيج، والمرحلة الثانية ( طبقة أساس + mco + أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى ) للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة ( أ، ج )، وتطوير وتوسعة طريق حسن علام الذى يربط بين مدخل مدينة برج العرب الجديدة وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم، وتشمل الأعمال توسعة الطريق ليصل إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة وتركيب أعمدة هاي ماست، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة " طريق المطار "، وطريق شمال الغاز مرورًا بسوق الجملة المركزي إلى المناطق الصناعية بالمدينة.



وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه، وهي شبكات كهرباء المجاورات ( الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة ) بالحي السكنى السادس، ومشروع شبكة كهرباء الأراضي المخصصة " إسكان قومي " للجمعيات والهيئات والشركات بالحي الثامن، وشبكة كهرباء منطقة 890 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بالحي السكنى الثامن، وشبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق مدينة برج العرب الجديدة، وشبكة كهرباء 370 قطعة أرض بالمجاورة الرابعة بالحي السكنى الخامس، واستكمال شبكة كهرباء المحور المركزي.

وفي قطاع الاتصالات، قال: جارٍ تنفيذ مشروعين بقيمة 14 مليون جنيه وهما، شبكة التليفونات ( الرئيسية + الثانوية) والأعمال المدنية للشبكة الثانوية للمجاورتين (2، 3) بالحي السكنى السابع، والأعمال المدنية الرئيسية لشبكة تليفونات المجاورات (4،3،2،1) بالحي السكنى السادس، وفيما يتعلق بالمباني الخدمية، جارٍ تنفيذ مشروع حضانة بالمجاورة الثالثة بالحي السكنى الثاني بقيمة 2.6 مليون جنيه.



وأشار، إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لعدد من المشروعات الهامة في العديد من المجالات التنموية بالمدينة منها مشروع تنفيذ شبكة كهرباء المجاورتين (5أ، 5ب) بالحي السكنى السادس، وزراعة وتجميل موقع 134 عمارة إسكان اجتماعي بالحي الثامن، وتصميم شبكات الري الداخلية للأحياء (1، 2، 3، 7).



جدير بالذكر أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ 3 مشروعات مرافق وهي، إعادة تأهيل ورفع الكفاءة لمحطتي رفع الصرف الصحي (أ، ب)، ومشروع تنفيذ المرافق الداخلية (مياه - صرف - طرق فرمه - ري) لخدمة 1198 قطعة أرض إسكان مميز بالحي السكنى التاسع، ومشروع توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر بأماكن متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة إجمالية 137 مليون جنيه.

واستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ود. أحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني، ود.أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول استعداد جامعة برج العرب التكنولوجية لبدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأفاد التقرير أنه تم الانتهاء من وضع اللوائح الدراسية للجامعة، وكذلك الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلًا عن تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، كما تم تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحد الأجهزة، استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وصرح د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة برج العرب التكنولوجية تقع على مساحة 42000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 456.3 مليون جنيه، موزعة كالأتي: (352.3 مليون جنية للإنشاءات، 25 مليون جنية للأثاث، 35 مليون جنية للمعامل، 44 مليون جنية للبنية المعلوماتية)، وتم الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات وكافة مباني الجامعة، وكذلك الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية والتشطيبات الداخلية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن جامعة برج العرب التكنولوجية ستُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد).

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم توفير جميع متطلبات الجامعة من أثاث وأجهزة وتجهيزات المعامل والورش، وكذلك مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، والتجهيز بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية في مصر في تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن الشراكات الدولية التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

وأوضح د.عادل عبدالغفار أن الجامعة تأتي ضمن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية التي تقوم وزارة التعليم العالي بإنشائها، والتي تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، هي: (جامعة الغربية التكنولوجية – جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية) بتكلفة إجمالية للجامعات الست بلغت 3،5 مليار جنيه.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، وتقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المُتعلقة بها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية الجامعات التكنولوجية الست الجديدة بالمرحلة الثانية من حيث الإنشاءات والتجهيزات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، هي (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.