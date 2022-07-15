Manchester United ينهي اتفاقه رسميا بشأن ضم نجم أياكس هذا الموسم

أنهى مسؤلو فريق Manchester United الإنجليزي اتفاقهم بشكل رسمي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع فريق أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر وسم Manchester United، اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك نظرا لما شهدته من عمليات بحث مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل المتعلقة باتفاق النادي الإنجليزي Manchester United مع ليساندرو مارتينيز، وهي كانت على النحو التالي:-

Manchester United يحسم صفقة مارتينيز

وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو صباح اليوم الجمعة أن Manchester United توصل لاتفاق نهائي مع أياكس حول الصفقة، مقابل 55 مليون يورو، على أن يتم توقيع العقود بعد جلسة بين الطرفين يوم الأربعاء المقبل

وارتبط اسم الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بالانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي بناءً على طلب من إيريك تين هاج مدرب الفريق الإنجليزي الجديد.

وبالفعل تحركت إدارة Manchester United لحسم الصفقة، وتوصلت أخيرًا لاتفاق مع أياكس بشأن الحصول على خدمات ليساندرو مارتينيز، ليكون بذلك ثاني صفقات اليونايتد الصيفية بعد الشاب الهولندي تايرل مالاتسيا.

Manchester United يحسم صفقة ليسنادرو مارتينيز مدافع أياكس

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى توصل Manchester United لاتفاق مع أياكس بشأن التعاقد مع ليساندرو مارتينيز بصفقة بلغت قيمتها نحو 55 مليون يورو.

وأضاف الصحفي أن Manchester United اتفق مع الأرجنتيني الشاب ليساندرو مارتينيز على التعاقد معه لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2027.

معلومات عن ليساندرو مارتينيز لاعب Manchester United الجديد

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب، وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

جدير بالذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.