وزير المالية السعودي يخاطب مجموعة العشرين بدعم توزيع الأسمدة للمزارعين

يعد ملف الأمن الغذائي، من الملفات الأكثر سخونة على طاولة وزراء مالية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في إندونسيا، اليوم الجمعة،حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.

من ناحيتها، دعت وزيرة المالية الإندونيسية، إلى تأسيس مجموعة العشرين لمنتدى مشترك يتولى الإشراف على خطة عمل مشتركة هدفها تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الأزمة المرتقبة بسلاسل إمدادات الأسمدة.

أما وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، فحثت دول مجموعة العشرين على اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة أي خطوات أحادية قد تتخذها الدول لتخزين الأغذية أو الحد من صادراتها.

اقرأ أيضًا:

الغذاء والطاقة أزمات تسيطر على مجموعة العشرين

ومن جانبه، بدأ كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين اجتماعا في إندونيسيا الجمعة، يُتوقع أن تهيمن عليه تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقتٍ يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو.

وقالت سْري مولياني إندراواتي، وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة في كلمتها الافتتاحية "العالم يراقبنا"، مضيفة "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جدا على كل دول العالم".

يُعقَد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المال وحكام البنوك المركزية، في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خلفية أزمة أوكرانيا.

ويُفترض أن تركّز المناقشات في البداية على السبيل الأفضل لتشجيع عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا، غير أنّ تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة هي الملفات التي أصبحت الآن على رأس جدول الأعمال.

وتشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن بُعد وكذلك وزيرا المال الصيني والبرازيلي، بينما يغيب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

ويُتوقّع أن تحضر كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاجتماع شخصيا، وهي كانت حذرت الأربعاء من التوقعات الاقتصادية العالمية "القاتمة".

وسيبحث المسؤولون في الحلول للتخفيف من تأثير التضخم وأزمتي الغذاء والطاقة على البلدان الأكثر هشاشة. وسيكون الإصلاح الضريبي العالمي من المواضيع المطروحة أيضًا.