الأرصاد الجوية: مدينة برتغالية سجلت 47 درجة مئوية "اليوم الأكثر حرارة في تاريخ البلاد".. وتوقع كم بالقاهرة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022، إن مدينة برتغالية، سجلت أمس درجة حرارة وصلت إلى 47 درجة مئوية،وتعد هذه ظاهرة لم تحدث من قبل.

الأرصاد الجوية: مدينة برتغالية سجلت 47 درجة مئوية

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه سيتم اعتبار هذا اليوم أكثر أيام يوليو حرارة في التاريخ المسجل للبلاد، متجاوزًا الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 46.5 درجة مئوية عام 1995، موضحة أن هذا يحدث نتيجة الموجة الحرارية الجديدة التي تتعرض لها غرب أوروبا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه سيتم اعتبار هذا اليوم أكثر أيام يوليو حرارة في التاريخ المسجل للبلاد، متجاوزًا الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 46.5 درجة مئوية عام 1995، موضحة أن هذا يحدث نتيجة الموجة الحرارية الجديدة التي تتعرض لها غرب أوروبا.

وقالت الهيئة: "أما بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية فيسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا"، مضيفة أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم وغدًا 34 درجة مئوية.

حالة الطقس أمس الخميس

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 33 24

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 33 25

نخل 34 20

نويبع 36 26

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 36 26

سوهاج 37 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 38 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28