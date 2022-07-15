تعليق مثير من لابورتا على ضم الساحر البرازيلي لبرشلونة

الفجر الرياضي
رافينيا
رافينيا
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علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على تعاقد الفريق الكتالوني مع البرازيلي رافينيا قادما من صفوف ليدز يونايتد في صفقة مميزة يحتاج إليها المدير الفني تشافي هيرنانديز.

 

برشلونة يتعاقد رسميا مع رافينيا

 

وأكمل رافينيا انتقاله لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أثنى فيه رئيس النادي خوان لابورتا، على اللاعب البرازيلي، قائلًا: "نعتقد أن الأداء الجميل سيعود".

 

برازيلي جديد ينضم إلى برشلونة


وسار البرازيلي رافينيا (25 عامًا) على نفس نهج مواطنيه رونالدو، ريفالدو، ورنالدينيو، نيمار، في الانضمام لبرشلونة، بينما تعلق الجماهير آمالًا كبيرة عليه.


ومن الممكن، قريبًا، أن ينضم له مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعد الهدف الرئيسي لبرشلونة، ولكن لابورتا لم يفوت الفرصة في الإثناء على أول التعاقدات التي تكلفت أموالًا كبيرة.

 

تعليق لابورتا على ضم رافينيا لبرشلونة


وقال لابورتا: "هذا مثير للغاية بالنسبة لنا، لكل اللذين عاشوا الأوقات الذهبية للنادي، كان هناك لاعبون برازيليون".


وأضاف: "من النادي، نعتقد أن كرة القدم الجميلة ستعود".


واستطاع برشلونة أن يجد التمويل اللازم لإكمال الصفقة، حيث ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة وصلت إلى 67 مليون يورو (5ر67 مليون دولار).


وسجل رافينيا 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع ليدز في الموسم الماضي، بعدما سجل 6 أهداف في موسم 2020-2021 عقب انضمامه للفريق من رين.


وتم تقديم اللاعب في ملعب سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر، الذي يستضيف تدريبات الفريق، بدلًا من كامب نو.


وأعرب اللاعب عن رضاه بالانتقال للدوري الإسباني قائلًا إن ذلك يمنحه "فخرًا كبيرًا".


وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين الذين أعتبرهم مثلي الأعلى، مروا من هنا وصنعوا التاريخ، إذا تمكنت من فعل نصف ما فعلوه، فسأكون قد حققت الكثير".


وأكد: "أعيش حلم الطفولة، وعائلتي أيضًا سأقدم أفضل ما عندي من أجل برشلونة".
 

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