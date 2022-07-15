ليفربول يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية قبل خوض مواجهة نظيره مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

ضربة قوية لليفربول أمام مانشستر سيتي

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب اليوم الجمعة، إن المهاجم ديوغو جوتا سيغيب عن مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 30 يوليو بسبب إصابة عضلية.



وأصيب جوتا في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب البرتغال الشهر الماضي وغاب عن خسارة ليفربول الودية 0-4 من مانشستر يونايتد في تايلاند يوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد كإجراء وقائي قبل أن تتفاقم المشكلة وسط الأسبوع.

جوتا يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي



وعن إمكانية مشاركة جوتا والحارس أليسون بيكر، الذي يتعافى من إصابة أيضًا، مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي أبلغ كلوب الصحافيين: "أليسون لديه فرصة أمام سيتي، لكن ديوغو لا".



وأضاف المدرب الألماني، الذي فاز فريقه 2-0 على منافسه المحلي كريستال بالاس اليوم الجمعة، في سنغافورة بهدفي جوردان هندرسون ومحمد صلاح، أن إصابة حارس البرازيل في البطن ليست خطيرة.



وواصل: "نستعد لموسم كامل لذا يمكنه التدرب ولكن ليس بالشكل المعتاد لكنه يستعد للموسم ولا يهدر وقتًا، لا يوجد خطر ولكن يجب توخي الحذر لأن بقية الموسم أطول من البداية".



وخرج لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين من مباراة بالاس متأثرًا بإصابة عضلية بينما غاب المدافع جو غوميز كإجراء احترازي.

- موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

ويستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موسمه الجديد بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الشرس فريق ليفربول، في نهائي كأس الدرع الخيرية 2022.

ويخوض العملاق السماوي تلك المواجهة عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، بعد منافسة شرسة مع ليفربول صاحب الوصافة، والتي انتهت في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة.

بينما يشارك الريدز عقب تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة، في تمام الساعة ا السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثين من يوليو الجاري، على ملعب "كينج باور" معقل فريق ليستر سيتي.

وتسعى كتيبة الألماني يورجن كلوب، في الثأر من السيتي، عقب خطف لقب البريميرليج في الموسم الماضي، في الجولات الأخيرة.

- القنوات الناقله لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي



وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية بين الليفر والسيتي، حصري ومباشر عبر قنواتها.



