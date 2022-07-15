بعد قدوم إيريكسن.. تعرف على تشكيل مان يونايتد في الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد ضم كريستيان إيريكسن في صفقة انتقال حر بعقد ممتد حتى 2025.

تشكيل مان يونايتد في الموسم الجديد



وعاد إريكسن، الذي احتاج إلى علاج بالملعب لإنقاذ حياته عقب إصابته بأزمة قلبية في مباراة أمام فنلندا ببطولة أوروبا في يونيوبالعام الماضي، إلى اللعب مع برنتفورد بعد تعاقد لفترة قصيرة منذ يناير.

صفقة مميزة لمانشستر يونايتد في الصيف



وأصبح إريكسن (30 عامًا) ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاغ بعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا.

أول تعليق من إيريكسن بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد



وقال لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق في بيان: "مانشستر يونايتد ناد مميز ولا أطيق الانتظار للبدء، استمتعت باللعب في أولد ترافورد مرات عديدة لكن اللعب بالقميص الأحمر هناك يمنح شعورًا مذهلًا".



وأضاف: "تابعت عمل إيريك في أياكس وأعرف حجم التفاصيل والاستعدادات التي يركز عليها مع طاقمه كل يوم، ومن الواضح أنه مدرب رائع".



وتابع: "تحدثت معه وعرفت الكثير عن رؤيته والطريقة التي يريد تطبيقها وأنا أكثر تحمسًا للمستقبل".



وكان إريكسن لاعبًا في إنتر حين انهار على أرض الملعب وخضع لجراحة للتعايش مع جهاز تنظيم ضربات القلب وهو غير مسموح في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ما أدى إلى فسخ التعاقد.



وبعد الانتقال إلى برنتفورد خاض 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مواطنه المدرب توماس فرانك وأحرز هدفًا واحدًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، وأنهى الفريق الموسم في المركز 13 في أول مشاركة له بالمسابقة.



وإريكسن ليس بغريب على الدوري الإنجليزي إذ خاض سبعة مواسم تقريبًا مع توتنهام ولعب أكثر من 300 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق اللندني.

واستأنف مسيرته مع منتخب الدنمارك وأحرز في مرمى صربيا في عودته إلى إستاد باركن الذي شهد سقوطه على أرض الملعب.

وواصل: "لا زلت أملك طموحات كبيرة في هذه اللعبة ويمكنني تقديم الكثير وهذا مكان مثالي لاستمرار رحلتي".

ويستهل يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم الجديد للدوري على أرضه أمام برايتون أند هوف ألبيون في السابع من أغسطس (آب).



ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد في الموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا.. رافاييل فاران.. ليساندرو مارتينيز.. لوك شو

خط الوسط: فان دي بيك.. كريستيان إيريكسن.. برونو فيرنانديز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.. ماركوس راشفورد.. جادون سانشو