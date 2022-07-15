في ليلة العمر.. عبد الله الميهي يهنئ ابنة عمه إيمان ومصطفى عز الدين بمناسبة زفافهما

الفجر الفني
بوابة الفجر
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هنأ الزميل عبد الله الميهي، رئيس قسم المتابعة في موقع جريدة الفجر، ابنة عمه الأستاذة إيمان الميهي وذلك بمناسبة حفل زفافها على الأستاذ مصطفى عز الدين.

واحتفل العروسان، في جو يملأه البهجة والسرور، بليلة العمر، وسط الأهل والأصدقاء والأحباب.

وقال الحاج عزت الميهي، والد العروسة: "أشعر بموجة كبيرة من المشاعر التي يصعب تدوينها على الورق، ولكنني أشعر بالسعادة للغاية لزواجكما".

وأضاف: "أتمنى لكما التوفيق في الحياة، وأدعو الله أن يرزقكما دوما الفرحة والسعادة التي تقر الأعين، وأن تعيشا حياة جميلة ومستقرة على الدوام".

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