واشنطن: لا قيود على بيع معدات زراعية إلى موسكو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها لن تحظر بيع معدات زراعية لروسيا، نافية تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية - وليس أزمة أوكرانيا - هي سبب الأزمة الغذائية العالمية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في وثيقة رسمية بشأن الإعفاءات من العقوبات، إنها لن توقف الصفقات الأميركية المتعلقة بإنتاج أو بيع أو نقل معدات زراعية.

وبموجب قواعد سابقة وضعت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، قالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها لن تحظر المنتجات الزراعية مثل الأسمدة أو الأجهزة الطبية واختبارات كوفيد-19.

وقالت الوزارة في بيان إن توسيع الإعفاءات "يؤكد أن العقوبات الأميركية ضد روسيا ردا على حربها غير المبررة على أوكرانيا لا تعيق التجارة الزراعية والطبية".

ومن جانبه، استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم إذ هدأت بيانات متفائلة عن مبيعات التجزئة بعض المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي، في حين ارتفعت أسهم سيتي جروب بعد النتائج الفصلية.

وصعد المؤشر داو جونز 145.20 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 30775.37 نقطة.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 27.62 نقطة أو 0.73 في المائة عند 3818.00 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك 128.18 نقطة أو 1.14 في المائة إلى 11379.36 نقطة.

أمريكا

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