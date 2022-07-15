تراجع سلة خامات "أوبك" إلى 66. 102 دولار للبرميل

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الجمعة، إن سعر سلة خاماتها تراجعت من 41ر104 دولار، يوم الأربعاء الماضي، إلى 66. 102 دولار للبرميل في تعاملات، يوم الخميس الماضي، أي بواقع دولار و75 سنتkا. وجاء في نشرة المنظمة الصادرة، اليوم الجمعة، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل.

وكان وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) قد اتفقوا، في 30 يونيو الماضي في ختام اجتماعهم الوزاري الثلاثين، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس المقبل.

وتتطابق هذه الزيادة مع حجم الزيادة التي أقرت الشهر الماضي عندما تم تحديد إنتاج شهر يوليو ب` 648 ألف برميل يوميا أيضا.

ويمثل قرار (أوبك+) زيادة عن المعدلات السابقة لشهر يونيو وما سبقه بنحو 216 ألف برميل يوميا.

وأكد تحالف (أوبك+)، في بيانه الختامي، أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض من خلال تقديم الدول الأعضاء خطط التعويضات وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ15.

ومن المقرر أن تعقد (أوبك +) اجتماعها الوزاري المقبل في الثالث من أغسطس المقبل.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت جرينتش، بالنسبة لأسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 76 سنتا أو 0.77 في المائة إلى 99.86 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.29 في المائة إلى 96.06 دولار للبرميل.

قال صانعا السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس إنهما يميلان إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي هذا الشهر، وهي ليست الزيادة الكبيرة التي سارع المتعاملون إلى التأهب لها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس أكثر من خمسة دولارات وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير.



غير أن كلا الخامين عوض خسائره بالكامل تقريبا بحلول نهاية الجلسة.

أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا بسبب العقوبات الغربية بالإضافة إلى تعطل الإمدادات من ليبيا.



ومن المتوقع أن يصعد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جهوده للتصدي لارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما عبر رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، بعد أن رسمت بيانات التضخم صورة قاتمة عن تسارع ضغوط الأسعار.



كما أقبل المستثمرون على شراء الدولار والذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمس الأربعاء، وهو ما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.



كما أدت المخاوف من فرض قيود جديدة مرتبطة بالجائحة في العديد من المدن الصينية بهدف كبح تزايد الحالات المصابة بمتغير جديد شديد العدوى، إلى الحد من أسعار النفط.