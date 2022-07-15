وزير المالية السوداني يدعو إلى دعم جهود بلاده لتحقيق الأمن الغذائي

الاقتصاد
وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني
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دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل ابراهيم، الولايات المتحدة الأمريكية ووكالاتها المتخصصة والدول الصديقة والشقيقة، إلى دعم جهود السودان لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الوزير السوداني -خلال مشاركته في اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030- أن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال إن السودان حقق في السنوات القليلة الماضية والعديد من الدول والبلدان الإفريقية تقدما بطيئا، لكنه مستمر حول أهداف التنمية المستدامة، إلا أن وباء كوفيد 19 سلب بعضا من المكاسب المتحققة وهو ما يؤكد الحاجة لتركيز طاقتنا لضمان إعادة بناء أنظمه أكثر ذكاء ومرونة لاستخدام مواردنا المحدودة بكفاءة أعلى.

وأضاف أن الظروف الجيوسياسية تظهر آثارها على جميع بلدان العالم ولا سيما البلدان النامية، مما يدعو إلى تفعيل وتعزيز الضمان الدولي من أجل تخفيف حدةآثارها المتمثلة في زيادة وطأة التضخم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والخدمات على الشرائح الضعيفة والمنتجه في المجتمعات بالسودان، وأكد التزام السودان بقوة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه يعلق أهمية كبيرة على تنفيذها.

وتابع أن الحكومة الانتقالية في السودان بذلت جهودا كبيرة لتحقيق هذه الأهداف بما في التخصيص الجيد للموارد الداخلية في العام 2019.

وقال جبريل إن الحكومة الانتقالية وضعت موازنة وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة للمرة الأولى، كما أعدت الحكومه الانتقالية إطارا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق القدرة على الصمود والنمو الشامل بإعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر تغطي الفترة من 2021_2023.

 

مصر

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