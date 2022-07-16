أسعار الدواجن اليوم السبت 16-7-2022 في الأسواق

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.



وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.



وفى باقى أسعار الدواجن سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 39 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن بالتفصيل

الدواجن البيضاء: 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و40 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: بين 44-46 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.

البانيه: بين 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.

الدواجن الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض:



وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.

أسعار البط:



أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوى بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.



انتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل وبيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.



وطالب مربي الدواجن بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج.



وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن.

استثمارات الحكومة في مجال الثروة الحيوانية

وأضاف السيد القصير، أنهم ضخوا 7 مليار جنيه في الثروة الحيوانية في مصر، متابعا: "عدد رؤوس الماشية عندنا كانت 6.5 مليون رأس في 2020 ودي نتيجة حصر دقيق".

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنهم يحاولون تحسين السلالات في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلي من اللحوم 550 ألف طن ونستورد نحو 450 ألف طن من اللحوم مقسمة ما بين لحوم مبردة ومجمدة ولحوم حية، واستيراد الماشية يتركز من السودان وجنوب البرازيل.



أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة 256%.

وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنهم ضخوا 7 مليار جنيه في الثروة الحيوانية في مصر، متابعا: "عدد رؤوس الماشية عندنا كانت 6.5 مليون رأس في 2020 ودي نتيجة حصر دقيق".

الانتاج المحلي من اللحوم 550 ألف طن

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنهم يحاولون تحسين السلالات في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلي من اللحوم 550 ألف طن ونستورد نحو 450 ألف طن من اللحوم مقسمة ما بين لحوم مبردة ومجمدة ولحوم حية، واستيراد الماشية يتركز من السودان وجنوب البرازيل.

أسباب ارتفاع اسعار الدواجن والبيض





قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن واللحوم تتأثر بالأوضاع العالمية، مشددا على أهمية التوجه إلى الإنتاج، وزيادة مساحة زراعة الأعلاف للسيطرة على الأسعار.



وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن سعر كرتونة البيض 63 جنيه في المزرعة، بينما تباع للمواطن بـ 75 جنيه، حيث هناك خلل في آليات العرض والطلب ولا بد أن يكون هناك رقابة على حلقات البيع الوسيطة.



ولفت إلى أن أسعار العلف ارتفعت 3 آلاف جنيه ثم انخفض وهو ما كان ما يجب أن يتبعه انخفاض في أسعار البيض، معلقا: "في حاجة مش مظبوطة.. المفروض أقصى سعر لكرتونة البيض 55 جنيه في المزرعة".