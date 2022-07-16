أسعار اللحوم اليوم السبت 16-7-2022 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم مع انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، ليسجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم





سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية





استمرت المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد وعادت لمواعيدها الطبيعية بعد انتهاء انتهاء أجازة العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

عدد الأضاحي في مصر خلال عيد الأضحى



كشفت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استقبال المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة نحو ١٩٦٢٣ رأسا من الأضاحي المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد نحو ٦٥١٤ أضحية، وفي اليوم الثاني نحو ٧٨١٢ اضحية، وخلال اليوم الثالث نحو ٥٢٩٧ أضحية.

وأوضح التقرير إن إجمالي الأعداد التي استقبلتها المجازر من الأبقار بلغ 12 ألفا و573 رأسا من الأبقار، منها 3506 رؤوس من الأبقار خلال اليوم الأول، ارتفعت في اليوم الثاني إلى 5306 رؤوس من الأبقار ثم ارتفعت إلى 3761 رأسا من الأبقار خلال اليوم الثالث، بينما بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس التي استقبلتها المجازر خلال 3 أيام العيد 3 الآف و74 رأسا من الجاموس، منها 1172 رأسا من الجاموس في اليوم الأول، و1178 رأسا من الجاموس في اليوم الثاني، و724 رأسا في اليوم الثاني.