الإحصاء: 21.7% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.



وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.



وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيرادًا من مصرخلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم البحرين 450.7 مليون دولار، ثـم الكويت 320.7 مليون دولار، ثـم عمان 163.3 مليون دولار، وأخيرًا قطر 4.5 مليون دولار.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.



وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرًا لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار، ثم الكويت 1.4 مليار دولار، ثم البحرين 466.5 مليون دولار، ثم عمان 422.9 مليون دولار، وأخيرًا قطر 40.3 مليون دولار.



وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.



وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.



وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9 %.



واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.8 مليار دولار، يليها السعودية 622 مليون دولار، ثم الكويت 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، وأخيرًا قطر 59.8 مليون دولار.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجلس التعاون الخليجي طبقــًا لتقـديـرات البعثة 4.7 مليون مصري حتى نهاية 2020.



صادرات مصر لدول الخليح



وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من ” يناير- أكتوبر 2020″ لتسجل نحو 4.366 مليار دولار بنمو قدره 24.6% عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 التي بلغت 3.504 مليار دولار.

وهبطت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21.1% خلال تلك الفترة لتسجل نحو 6.332 مليار دولار مقابل 8.031 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

واستحوذت السعودية على 41% من قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 10 أشهر من 2020، بنحو 4.381 مليار دولار برغم تراجعها بنسبة 23.1% عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 التي بلغت 5.698 مليار دولار.

وانخفضت قيمة واردات مصر من السعودية بنسبة 29.4% لتبلغ نحو 3.012مليار دولار مقابل 4.267 مليار دولار، وكذلك صادرات مصر للسعودية بنسبة 4.3% لتبلغ 1.369 مليار دولار مقابل 1.43 مليار دولار.



ونمت قيمة التجارة بين مصر والإمارات خلال الفترة من ” يناير- أكتوبر 2020″ بنسبة 22.2% لتبلغ 3.768 مليار دولار مقابل 3.082 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وزادت قيمة صادرات مصر للإمارات بنسبة 57.9% لتبلغ 2.578 مليار دولار مقابل 1.633 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات بنسبة 17.9% لتبلغ 1.19مليار دولار مقابل 1.449 مليار دولار.



وشهدت قيمة التجارة بين مصر وقطر نموا بنسبة 3.7% خلال أول 10 أشهر من 2020 لتسجل نحو 20.142 مليون دولار مقابل 19.423 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بنسبة 283% لتبلغ 655 ألف دولار مقابل 171 ألف دولار، وكذلك الواردات المصرية من قطر بنسبة 1.2% لتبلغ 19.487 مليون دولار مقابل 19.252 مليون دولار.



وهبطت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2020” بنسبة 11.8% لتبلغ نحو 1.79مليار دولار مقابل 2.029 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

يأتي ذلك لتراجع قيمة الواردات المصرية من الكويت لتبلغ 1.595 مليار دولار مقابل 1.797 مليار دولار بتراجع 11.2%، والصادرات المصرية للكويت بنسبة 16.1% لتبلغ 194.614 مليون دولار مقابل 232.088 مليون دولار.



وانخفضت قيمة التجارة بين مصر والبحرين خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 19.2% لتبلغ نحو 290.405 مليون دولار مقابل 359.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

ويرجع ذلك لهبوط قيمة الواردات المصرية من البحرين بنسبة 33.3% لتبلغ 204.925 مليون دولار مقابل 307.395 مليون دولار، بينما زادت قيمة الصادرات المصرية للبحرين بنسبة 64.6% لتبلغ 85.48 مليون دولار مقابل 51.915 مليون دولار.



وزادت قيمة التبادل التجاري بين مصر وعمان خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2020” بنسبة 29% لتبلغ 448.498 مليون دولار مقابل 347.726مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

جاء ذلك مع نمو الواردات المصرية من عمان بنسبة 62.5% لتبلغ 310.863 مليون دولار مقابل 191.286 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية لعمان بنسبة 12% لتبلغ 137.635 مليون دولار مقابل 156.44 مليون دولار..7 مليون دولار.