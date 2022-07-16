يتسائل عدد كبير من المواطنين عن موعد استئناف العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك حتى يستطيعوا الانتهاء من معاملاتهم المالية.

وحرصًا من بوابة «الفجر» الإلكترونية على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء يوميا، نستعرض لكم في السطور القليلة التالية، موعد استئناف العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، التي جاءت كالتالي:

موعد استئناف العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

حدد البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى في البنوك قبل بدايتها حيث بدأت يوم السبت الماضي الموافق 9 يوليو واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 14 يوليو، وبالرغم من انتهائها إلا أن العمل في البنوك لم يعد حتى وقتنا هذا.

وعن موعد عودة العمل في البنوك مرة أخرى، فمن المقرر أن يبدأ العمل في البنوك غدا الأحد الموافق 17 يوليو، إذ أن البنوك لم تعد للعمل حتى الآن بسبب الإجازة الأسبوعية لها، إذ إن جميع البنوك تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتبدأ البنوك فتح أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وأما للموظفين فتبدأ من الساعة 8 صباحا للساعة 4 عصرا.

موعد العمل في جميع المصالح الحكومية

ومن المقرر أيضًا أن يعود العمل في جميع المصالح الحكومية والجهات والهيئات التابعة لها غدا الأحد الموافق 17 يوليو، وهناك مؤسسات عادت لعملها بالفعل اليوم السبت.