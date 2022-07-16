ننشر سبب بكاء محمد منير أمام الجماهير أمس.. فقد صديق عزيز

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محمد منير
محمد منير
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أحيا الفنان الكبير محمد منير، حفله أمس والمقام في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، بعد غياب عشر سنوات ‏عن إقامة الحفلات بعروس البحر المتوسط، وبكر منير بشكل مفاجئ أمام الجماهير، وفيما يلي نقدم معلومات عن صديق محمد منير الألماني الذي أبكى بسبب وفاته.

 

محمد منير يبكي بسبب صديقه

واستهل منير صعوده إلى المسرح في بداية الحفل برثاء صديقه الملحن الألماني رومان بونكا قائلًا: "النهاردة ‏بعزي كل الألمان في وفاة صديقي الملحن رومان بونكا، واللي كانت جنازته اليوم، وكان محبًا لأهل ‏الإسكندرية، وأحب أهديله أغنية تعالى نلضم أسامينا".‏

ولم يتمالك محمد منير نفسه في الحفل، لتنهمر دموعه ويدخل في نوبة من البكاء على صديقه بعد غناء ‏أغنيته الشهيرة أنا بعشق البحر، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وبدأ يتهاتف معه،: الكبير كبير يا محمد يا ‏منير.‏
وظهر منير في الحفل وهو يغني جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية، وتفاعل معه الجمهور.‏

كما حرص محمد منير على توجيه الشكر لأهالي محافظة الإسكندرية، قائلًا: "الساحل الشمالي أخدنا شوية، ‏وبشكر كل القائمين على الحفل".‏


وأقيم حفل الكينج على شاطئ جولدن جويل بسيدي جابر وشارك به فريق بلاك تيما، الذي حرص على ‏تقديم التحية للكينج محمد منير، قائلين: "طبعًا فخورين إننا بنغني على نفس المسرح اللي بيغني عليه الكينج محمد ‏منير، ومع جمهور محافظة الإسكندرية"، كما هتفوا مع الجمهور: الكبير كبير يا محمد يا منير.‏

محمد منير يبكي أمام جمهوره ويغني جالسا على كرسي

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وفاة رومان بونكا

وكان نعى النجم محمد منير العازف الموسيقي الألماني الشهير رومان بونكا الذي رحل عن عالمنا.

وقال الكينج خلال صفحته علي فيس بوك: "انتقل اليوم إلي رحمة الله الأخ وصديق العمر الفنان الكبير رومان بونكا".

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