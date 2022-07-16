الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 على القاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع، حيث أوضحت الهيئة الطقس سوف تشتد حرارته الأيام المقبلة لتصل القاهرة إلى ٣٧ درجة، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة سوف يجعل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة ٤٠ درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وناشدت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة عند القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب، لانتشار الشبورة المائية الخفيفة صباحا.

تحذير الأرصاد من الحرارة المحسوسة

حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بداية من غد الأحد لامتداد منخفض الهند الموسمى، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، جنوب سيناء 41 درجة مئوية، جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأعلن خبراء الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية، ليصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى 80% خلال ساعات الليل و40% نهارا، بينما تسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلا و55% نهارا، وتنخفض معدلات الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 25٪.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

كما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة