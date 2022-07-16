يبحث ملايين مشجعي كرة القدم في مصر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2022، حيث تعتبر مباراة الأهلى اليوم ضمن أهم مبارياته في مشواره بالدوري الممتاز نسخة 2021/2022، ونقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري 2022

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ثقيلة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

ويطمح البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواصلة الصحوة في هذه المباراة وتحقيق الفوز من أجل انتزاع المركز الثاني من منافسه في ظل فارق النقطتين بين الفريقين لمصلحة بيراميدز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ويخوض الأهلي المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز العريض الذي حققه على نظيره فيوتشر في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

وحرص المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش على تجهيز لاعبي الأهلي جيدًا لهذه المباراة خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر مؤخرًا.

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز عند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11 ليلًا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما تقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز اليوم السبت 16 يوليو على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي في مواجهة مهمة جدًا للمارد الأحمر الباحث عن تصدر جدول بطولة الدوري من جديد في الأسابيع المقبلة.

ترتيب الأهلى وبيراميدز قبل مباراة الفريقين اليوم

يحتل النادي الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس أتش دي 1 مباراة الأهلى وبيراميدز في الدورى المصري الممتاز اليوم السبت 16 يوليو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

وينتظر أن يخوض الأهلي مباراة بيراميدز اليوم السبت في بطولة الدوري الممتاز بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وكريم فؤاد.

في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وحسام حسن وصلاح محسن.