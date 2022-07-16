الأرصاد الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت الموافق 16/27/2022 توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك ابتداءا من غدا الأحد 17 يوليو وحتى الجمعة 22 يوليو.

ويبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وستجيب بوابة الفجر الإلكترونية على جميع هذه التساؤلات خلال السطور القليلة التالية، وسنعرفكم على كافة التفاصيل.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، إذ أنه يسود خلال هذه الفترة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما بخصوص حالة الطقس خلال فترات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على جميع الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتشهد الفترة المذكورة ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات مئوية.

ومن جهتها، حذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.