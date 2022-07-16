رغم الصراع الكبير على ضمه.. فيريرا يحسم مصير نجم الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء



حسم المدرب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير نجم الفريق النهائي من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

-نجم الزمالك يقترب من الرحيل

وبات نجم فريق الزمالك إسلام جابر، قريبًا للغاية من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى العديد من العروض المُغرية، إلا أن المدرب البرتغالي فيريرا كان له رأي آخر.

-فيريرا يحسم مصير إسلام جابر مع الزمالك

وأبدى المدرب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، رفضه التام لفكرة رحيل إسلام جابر، خلال الفترة الحالية بسبب حاجة الفريق له، مؤكدًا أنه لاعب مميز وسيحتاجه كثيرًا في الفترة القادمة، حيث لا يشارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق.

كما أشار فيريرا، أن إسلام جابر نجم خط وسط فريق الزمالك، يرى أنه من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق، ولذلك من الصعب عليه أن يوافق على رحيله.

-العروض تنهال على إسلام جابر للرحيل عن الزمالك

وكان قد تلقى إسلام جابر العديد من العروض المُغرية من أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل ضمه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن قررت إدارة نادي الزمالك رفض كل هذه العروض وعدم رحيله اللاعب.

والجديربالذكر أن من أبرز الأندية المهتمة، بضم إسلام جابر، هم أندية طلائع الجيش والمصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندرى، ولكن بذلك لن ينتقل اللاعب إلى أي نادي لتمسك الزمالك به.