دنيا سمير غانم مطلوبة على جوجل بسبب رسالتها إلى والديها

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم مؤشرات بحث محرك جوجل منذ الأمس، وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام، توجه فيه رسالة إلى والدها ووالدتها الفنان سمير غاني والفنانة دلال عبد العزيز.

رسالة سمير غانم لوالديها

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة رثاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم.. انتوا جوه قلبي".

دنيا سمير غانم في عالم موازي

ويذكر ان دنيا سمير غانم قد غابت عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.

ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي إلى عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.